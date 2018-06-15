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〈台橡展望〉擴增特用化學產線至1萬噸 高級鞋材業績

鉅亨網2018/06/15 17:47
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人工橡膠龍頭台橡 (2103-TW) 今年將積極拓展高級鞋材業務，台橡總經理蔡偉強表示，原有的特用化學品高級鞋材 4 條產線已滿載，今年將再新增 1 條產線，產能擴充至逾 1 萬噸，預計 8 月投產，未來業績可望快速成長；轉投資中國阿朗台橡 (南通) 也將新建 2 萬噸高端 SEBS 產線，瞄準醫材應用，預計明年下半年正式量產。

台橡去年升級改造高雄技術中心與研發設施，並完成 ESBR(乳聚苯乙烯 - 丁二烯橡膠) 與 BR(聚丁二烯橡膠) 的分散式控制系統轉換。展望今年，蔡偉強表示，將積極拓展特用化學品高級鞋材業務，該鞋材產品主要用於球鞋中底，原有的 4 條產線產能已滿載，今年將再增加 1 條產線，待客戶認證完成後，預計 8 月開始投產，屆時年產能可達逾 1 萬噸。

蔡偉強透露，雖然目前高級鞋材營收占比不大，今年也不會達到 1 成，但在客戶反應不錯之下，業績可望快速成長，也是標誌著台橡走向高值化產品發展的重要里程碑。

除擴大高級鞋材產線外，蔡偉強表示，轉投資中國阿朗台橡 (南通) 目前也規劃新建高端 SEBS(苯乙烯 - 乙烯 / 丁烯 - 苯乙烯共聚物) 產線，產能規劃 2 萬噸，預計明年中完工，明年下半年正式量產，新建的 SEBS 產線將瞄準醫療材料應用產品。

蔡偉強表示，今年將持續貫徹 5 年發展策略的具體行動，除專注南通 SEBS 的 2 萬噸新產線建設，也將擴大高級鞋材營收規模，確保獲利持續成長。

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