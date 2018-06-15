〈台橡展望〉擴增特用化學產線至1萬噸 高級鞋材業績

人工橡膠龍頭台橡 (2103-TW) 今年將積極拓展高級鞋材業務，台橡總經理蔡偉強表示，原有的特用化學品高級鞋材 4 條產線已滿載，今年將再新增 1 條產線，產能擴充至逾 1 萬噸，預計 8 月投產，未來業績可望快速成長；轉投資中國阿朗台橡 (南通) 也將新建 2 萬噸高端 SEBS 產線，瞄準醫材應用，預計明年下半年正式量產。

台橡去年升級改造高雄技術中心與研發設施，並完成 ESBR(乳聚苯乙烯 - 丁二烯橡膠) 與 BR(聚丁二烯橡膠) 的分散式控制系統轉換。展望今年，蔡偉強表示，將積極拓展特用化學品高級鞋材業務，該鞋材產品主要用於球鞋中底，原有的 4 條產線產能已滿載，今年將再增加 1 條產線，待客戶認證完成後，預計 8 月開始投產，屆時年產能可達逾 1 萬噸。