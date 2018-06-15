在地景點食材做蛋糕 苗栗縣邀烘焙好手競技

陳心紜的創意蛋糕，以鐵道風情為發想，蛋糕主題呈現舊山線指標景點勝興車站，外觀以巧克力裝飾出鐵道、山洞、桐花、三義木雕等地景特色，並融入大湖草莓及茂谷果乾，提升風味及口感，格外吸睛。

2018浪漫台三線-苗栗之心蛋糕烘焙競賽由國立聯合大學及大湖後生添手團承辦，今天在苗栗縣城市規劃館舉行記者會說明競賽內容，現場邀請甫獲2017KICC韓國國際餐飲大賽金牌的陳心紜與大湖後生添手團製作展示創意蛋糕。

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣政府首度以苗栗景點為主題，舉辦「2018浪漫台三線-苗栗之心蛋糕烘焙競賽」，廣邀烘焙好手融入在地食材、景點特色創作蛋糕，成為苗栗旅遊特色伴手禮。

苗栗縣長徐耀昌透露，他原本不愛甜食，但幾次嘗試發現，飯後些許甜點的確帶給人一種幸福的感覺，希望藉由競賽，激發烘焙好手的創意巧思，為苗栗創作出能吃出幸福感的蛋糕。

勞工及青年發展處長彭德俊表示，有別於以往的烘焙比賽，這次希望參賽者以浪漫台三線客家印象並結合苗栗景點為主題，運用苗栗在地食材，開發出可量化製作之商品，將一、二級產業互相連結。

主辦單位表示，2018浪漫台三線-苗栗之心蛋糕烘焙競賽即日起開放報名，6月25日截止，參賽者需填妥線上報名資料及書面報名資料，並於6月25日前將書面資料寄至指定處所，活動預計7月2日公佈入選決賽名單、7月11日在育達科技大學舉行決賽，詳細資訊公告於「大湖後生添手團」臉書粉絲專頁。（編輯：方沛清）1070615