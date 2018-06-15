NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈桃園市霍格華茲畢業生　有魔法大禮新北市選情逆轉？網友：綠年底大敗8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

在地景點食材做蛋糕 苗栗縣邀烘焙好手競技

中央社2018/06/15 17:46
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣政府首度以苗栗景點為主題，舉辦「2018浪漫台三線-苗栗之心蛋糕烘焙競賽」，廣邀烘焙好手融入在地食材、景點特色創作蛋糕，成為苗栗旅遊特色伴手禮。

2018浪漫台三線-苗栗之心蛋糕烘焙競賽由國立聯合大學及大湖後生添手團承辦，今天在苗栗縣城市規劃館舉行記者會說明競賽內容，現場邀請甫獲2017KICC韓國國際餐飲大賽金牌的陳心紜與大湖後生添手團製作展示創意蛋糕。

陳心紜的創意蛋糕，以鐵道風情為發想，蛋糕主題呈現舊山線指標景點勝興車站，外觀以巧克力裝飾出鐵道、山洞、桐花、三義木雕等地景特色，並融入大湖草莓及茂谷果乾，提升風味及口感，格外吸睛。

苗栗縣長徐耀昌透露，他原本不愛甜食，但幾次嘗試發現，飯後些許甜點的確帶給人一種幸福的感覺，希望藉由競賽，激發烘焙好手的創意巧思，為苗栗創作出能吃出幸福感的蛋糕。

勞工及青年發展處長彭德俊表示，有別於以往的烘焙比賽，這次希望參賽者以浪漫台三線客家印象並結合苗栗景點為主題，運用苗栗在地食材，開發出可量化製作之商品，將一、二級產業互相連結。

主辦單位表示，2018浪漫台三線-苗栗之心蛋糕烘焙競賽即日起開放報名，6月25日截止，參賽者需填妥線上報名資料及書面報名資料，並於6月25日前將書面資料寄至指定處所，活動預計7月2日公佈入選決賽名單、7月11日在育達科技大學舉行決賽，詳細資訊公告於「大湖後生添手團」臉書粉絲專頁。（編輯：方沛清）1070615

培養青年國際觀 僑委會號召...ETC催繳單郵資一年3千萬...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan