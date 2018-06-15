NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈虎尾東屯社區發展協會長青食堂揭牌傳藝園區舉辦魔幻戲法藝術節8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

智慧生態循環城市國際論壇　李孟諺應邀出席

記者黃文博／台南報導2018/06/15 19:29
▲台南市長李孟諺今天出席「新世代能源管理-智慧生態循環城市國際論壇」。 （圖／台南市新聞處提供，2018.06.15
▲台南市長李孟諺今天出席「新世代能源管理-智慧生態循環城市國際論壇」。 （圖／台南市新聞處提供，2018.06.15

綠能科技不僅是世界能源發展的趨勢，政府也為實現2025年非核家園目標，將其列為前瞻基礎建設中的重點項目，今（15）日在成功大學舉辦「新世代能源管理-智慧生態循環城市國際論壇」，台南市長李孟諺應邀出席並表示，台南市可望提早於110年達成太陽光電年發電量1GW（10億瓦）的目標。

李孟諺表示，台南在賴清德院長擔任台南市長期間，在綠能產業即有很多著墨，在102年更創全國之先，推動「台南市低碳城市自治條例」，規範轄內經常用電契約達800KW（千瓦）以上之能源大用戶應至少設置契約容量10％以上之太陽光電系統，到目前為止，已經有近60％的廠家以及用電大戶完成綠能發電的規定。

他還提到，台南也是全國首創推動「台南陽光電城計畫」，成立專案小組媒合各界申請與需求，計畫性推動陽光公舍、綠色廠房、農業大棚等，截至今年5月止，設置太陽光電系統取得同意備案件數達4731件，年發電量達5.9億度，超過2座曾文水力發電廠年發電量。

李孟諺市長進一步提到，目前台南市約200多間綠能相關產業，其已形成一個產業聚落，這也是政府在台南設置「沙崙智慧綠能科學城」的原因，目前市府正積極透過招商方式，尋求國際先進廠商投資與進駐，引進能源、綠能的設施以及管理等方面的先進技術，讓「沙崙智慧綠能科學城」成為典範，將來可推廣全國各地。

本次「新世代能源管理-智慧生態循環城市國際論壇」結合了台日產官學，其中包含早稻田大學、京都大寫、成功大學、中央大學等能源領域的專家、學者及產業領袖，從能源政策設計、管理系統架構、數據平台、宅內IoT服務、通訊技術等面向進行分享、交流，並呈現沙崙智慧生態循環城市之發展願景。

關鍵字新世代能源管理李孟諺成功大學賴清德
嘉義縣創意畫會　梅嶺美術館辦聯展北斗鎮長老公涉圖利聲押　遭駁回

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan