智慧生態循環城市國際論壇　李孟諺應邀出席

綠能科技不僅是世界能源發展的趨勢，政府也為實現2025年非核家園目標，將其列為前瞻基礎建設中的重點項目，今（15）日在成功大學舉辦「新世代能源管理-智慧生態循環城市國際論壇」，台南市長李孟諺應邀出席並表示，台南市可望提早於110年達成太陽光電年發電量1GW（10億瓦）的目標。

李孟諺表示，台南在賴清德院長擔任台南市長期間，在綠能產業即有很多著墨，在102年更創全國之先，推動「台南市低碳城市自治條例」，規範轄內經常用電契約達800KW（千瓦）以上之能源大用戶應至少設置契約容量10％以上之太陽光電系統，到目前為止，已經有近60％的廠家以及用電大戶完成綠能發電的規定。