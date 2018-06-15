智慧生態循環城市國際論壇　李孟諺應邀出席

綠能科技不僅是世界能源發展的趨勢，政府也為實現2025年非核家園目標，將其列為前瞻基礎建設中的重點項目，今（15）日在成功大學舉辦「新世代能源管理-智慧生態循環城市國際論壇」，台南市長李孟諺應邀出席並表示，台南市可望提早於110年達成太陽光電年發電量1GW（10億瓦）的目標。
李孟諺表示，台南在賴清德院長擔任台南市長期間，在綠能產業即有很多著墨，在102年更創全國之先，推動「台南市低碳城市自治條例」，規範轄內經常用電契約達800KW（千瓦）以上之能源大用戶應至少設置契約容量10％以上之太陽光電系統，到目前為止，已經有近60％的廠家以及用電大戶完成綠能發電的規定。
他還提到，台南也是全國首創推動「台南陽光電城計畫」，成立專案小組媒合各界申請與需求，計畫性推動陽光公舍、綠色廠房、農業大棚等，截至今年5月止，設置太陽光電系統取得同意備案件數達4731件，年發電量達5.9億度，超過2座曾文水力發電廠年發電量。
李孟諺市長進一步提到，目前台南市約200多間綠能相關產業，其已形成一個產業聚落，這也是政府在台南設置「沙崙智慧綠能科學城」的原因，目前市府正積極透過招商方式，尋求國際先進廠商投資與進駐，引進能源、綠能的設施以及管理等方面的先進技術，讓「沙崙智慧綠能科學城」成為典範，將來可推廣全國各地。
本次「新世代能源管理-智慧生態循環城市國際論壇」結合了台日產官學，其中包含早稻田大學、京都大寫、成功大學、中央大學等能源領域的專家、學者及產業領袖，從能源政策設計、管理系統架構、數據平台、宅內IoT服務、通訊技術等面向進行分享、交流，並呈現沙崙智慧生態循環城市之發展願景。