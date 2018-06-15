高雄下酒菜競賽揭曉　海陸饗宴、塩酥豬腳雄涮嘴

「2018高雄下酒菜料理競賽」最終優勝店家昨日在三立電視台「國光幫幫忙之大哥是對的」節目中揭曉，「頂真鮮餐飲(支支紅)- 海陸饗宴」、「阿榮海鮮鵝肉餐廳-塩酥豬腳」一路通過網友票選、專業評審試吃、節目藝人票選三關嚴格考驗，榮登今年度「雄涮嘴」的下酒菜料理寶座，獲得「2018啤酒音樂節大會食堂」的進駐資格。



▲阿榮海鮮鵝肉餐廳-塩酥豬腳。（圖／高市經發局提供,2018.06.15）

高市府經發局主辦的「下酒菜料理競賽」已經是高雄夏天代表性活動，每年吸引無數店家攤商競逐，4強店家昨日在三立電視台「國光幫幫忙之大哥是對的」正式對決，其中「頂真鮮餐飲(支支紅)- 海陸饗宴」及「阿榮海鮮鵝肉餐廳-塩酥豬腳」一舉征服節目來賓挑剔的味蕾贏得優勝。來賓對高雄特色下酒菜留下深刻印象，藝人黃鐙輝與曾子余甚至透露未來打算開店進軍高雄美食圈，節目精采內容預定於6月27日晚上11點播出。

近來高雄的美食陽光深受國際旅客喜愛，根據全球知名線上訂房網Booking.com調查，高雄是台灣唯一進入「全球十大道地美食目的地」的城市，除新鮮豐富的海鮮，琳瑯滿目的夜市美食更是讓旅客讚不絕口。本屆下酒菜競賽優勝店家「頂真鮮餐飲(支支紅)- 海陸饗宴」、「阿榮海鮮鵝肉餐廳-塩酥豬腳」將於7月6日至8日進駐「2018啤酒音樂節大會食堂」，歡迎民眾到時候親自前來品嚐。

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