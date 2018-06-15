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資源高效利用　韓國瑜：積極推動3R循環經濟園區

記者許高祥／高雄報導2018/06/15 19:17
▲韓國瑜表示要積極推動3R循環經濟園區。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.15）
▲韓國瑜表示要積極推動3R循環經濟園區。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.15）

韓國瑜昨天才在台北地方法院檢察署應訊，今(15)日又開始在高雄各地跑攤拜票。上午是偕同高市議員參加高雄市清真寺的開齋節活動，隨即又前往林園參加原本挺綠大票倉「高雄石化產業總工會」的聚會，韓國瑜與會時嚴肅承諾，他只要當選市長，高雄市將推動循環經濟園區，進一步帶動高雄市的經濟發展。


▲積極跑攤拜票，韓國瑜參加高市清真寺的穆斯林開齋節活動。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.15）

韓國瑜解釋，所謂「循環經濟」是以資源的高效利用與循環利用為核心，以減量化（reduce）、再利用（reuse）、再循環（recycle）為原則（3R原則），以低消耗、低排放、高效率為基本特徵的永續發展經濟成長模式，一反過去大量生產、大量消費、大量廢棄的傳統經濟成長模式。

韓國瑜說，上述3R原則有不可逾越的優先順序：減量化、再利用、再循環，企業將以節約降耗，提高資源利用效率，實現減量化，對生產過程中產生廢棄物進行綜合利用，並延伸至廢舊物資與回收和再生利用。

高雄石化產業總工會理事長何政家表示，石化業被汙名化，政府開發石化專區的構思一再受挫，讓人感覺國內的石化業沒有明天，為了台灣經濟，政府應該不能放棄石化業，但也不能為了產業而衍生環保和工安問題，如果能夠設置循環經濟園區，相信台灣的經濟會更好。

▲結束清真寺行程，韓隨即前往拜會高雄石化產業總工會。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.15）

韓國瑜表示，他如果當選高雄市長，一定會要求中央支持高雄市設立循環經濟園區，讓高雄市的產業能夠一條龍發展，把所有問題都在區內解決，並進一步增加高雄人的工作機會，帶動高雄市的發展。


 

關鍵字清真寺循環經濟石化產業總工會韓國瑜
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