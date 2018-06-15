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石化產業座談 賴揆允努力讓法規接軌國際

中央社2018/06/15 17:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄15日電）行政院長賴清德今天與石化業者座談，聽取業者建言，展現政府拚經濟決心，他保證台灣不會缺水缺電，並允諾努力讓相關法規與國際接軌，籲請業者根留台灣，繼續投資台灣。

賴清德率經濟部長沈榮津、環保署長李應元等人下午參訪長興材料工業公司路竹廠，由長興材料公司技術長黃舜仁陪同參觀廠內儀器分析室，以及鋰離子電池用聚醯亞胺材料等研發成品。

賴清德隨後與中油董事長戴謙、長興材料總經理謝錦坤等石化業者座談，高齡90歲的長春化工集團總裁林書鴻也與會。

賴清德說，拚經濟是政府最優先工作，為推升台灣經濟發展，他曾親自主持「加速投資台灣專案會議」，為解決企業水、電、土地、人才、人力五缺問題，相關部會也已擬定方案逐步推動，與企業合作共同解決面臨的問題。

他表示，台灣不論是水、電、土地、人力、人才問題，行政院都有能力協助企業解決。其中，水是企業界投資非常重要的自然資源，企業擔心缺水影響投資發展，以今年為例旱象特別嚴重，從去年8月開始到現在，特別是台南到高雄地區無明顯降雨，民生用水、農業灌溉用水與工業用水皆正常供應，沒太大影響。

他表示，10年前若發生這樣的旱象，各大公司都要用水車去載水，但今年竹科、中科、南科與高雄皆無這樣情事，這幾年經濟部等相關部會抗旱策略已成熟，也有了功效；台南市如果現在沒下雨，還有1.5月的用水量，以今年旱象來檢驗，企業如要投資，水資源是沒有問題的。

賴清德指出，電也是如此，許多人誤以為局部跳電或停電是電不夠或不足，目前電量供應需求，備轉容量率尚有餘4%至6%，不致缺電。明年高雄大林超超臨界火力發電廠，還有林口超超臨界火力發電廠，以及大潭機組併聯後，預計備轉容量率可達到10%、備用容量率達到15%。

他強調，企業重視的水、電不是問題；水電如果有問題，台積電不會繼續在台南投資，華邦電也不會在高雄投資；大立光土地問題，行政院也以專案方式協助解決業者投資需求，期盼企業根留台灣、繼續投資台灣，讓台灣經濟持續發展。

賴清德表示，今天來高雄座談，也展現政府拚經濟的立場，從一開始的新創、半導體、資訊、紡織、醫療器材產業，到今天的石化產業，背後要傳達的訊息是政府以拚經濟為首要工作，以具體行動表達跟產業站在一起，共同解決問題。

他並期勉石化產業持續栽培石化產業人才，鼓勵進行高端研究，開發高價值產品，持續與國際競爭。

他認為，由於人力、土地、環保的成本，台灣無法跟新興國家相較，一旦陷入價格戰即遇到困境，政府希望在各面向與企業合作，鼓勵企業進行高端研究、生產高價值產品，在國際市場上具競爭力，好立於不敗之地。

賴清德並期盼座談了解企業需求，讓國內法規除符合企業需求外，同時接軌國際。他說，尤其與會都是國際性廠商，產品外銷國際必須在法規各層面跟國際接軌，這部分是行政院要努力的方向。（編輯：陳政偉/孫承武）1070615

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