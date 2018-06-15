李總長主持預校畢業典禮　勉畢業生勇於面對挑戰

（軍聞社記者徐振威高雄15日電）「感謝所有的老師及隊職官，有你們無私的付出才能教導出一群不凡的學生。」參謀總長李喜明上將今日主持中正預校107年班學生畢業典禮，並期勉畢業生保持一顆純粹的心去面對官校生活更多的挑戰與淬鍊。

李總長今日上午由國防部相關聯參主管陪同，前往中正預校主持107年班畢業典禮，典禮中，他首先頒發畢業生代表畢業證書，並感謝家長們對學校及國軍的支持與信任，今天在會場看到一群精神抖擻的國軍新血，相信所有家長都堅信自己做了正確的決定。

「看重自己，未來掌握在自己手裡。」李總長表示，或許未來官校或軍旅生涯會面對到很多的挫折，但別人的看法決定不了自己的一生，不管面臨什麼困難，絕不可失去對自己的信心。

李總長並期勉畢業班同學們，在預校及官校生活中，要培養團隊觀念及團體榮譽感，凡事多替別人著想，進而成為一個為國軍著想、為國家奉獻的中堅幹部。

隨後，李總長前往左營軍區故事館主持「凱迪拉克閱兵車展示間」揭幕啟用典禮，李總長指出，左營軍區故事館在所有同仁與志工的共同努力下，已經成為一個有溫度、有傳承故事的家，希望藉由故事館各展區的介紹與文物展示，讓大家更瞭解海軍的艱辛發展歷史，進而熱愛海軍。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社