NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈桃園市霍格華茲畢業生　有魔法大禮新北市選情逆轉？網友：綠年底大敗8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
國防軍武

國防大學博、碩士班畢典　沈一鳴勉學以致用

軍聞社2018/06/15 14:40
▲ 國防部副部長沈一鳴上將15日主持國防大學「博、碩士107年班聯合畢業典禮」，期勉畢業學員終身學習，學以致用。（軍聞社記者莊家宏攝）
▲ 國防部副部長沈一鳴上將15日主持國防大學「博、碩士107年班聯合畢業典禮」，期勉畢業學員終身學習，學以致用。（軍聞社記者莊家宏攝）
沈副部長15日頒發績優學員國防部獎狀。（軍聞社記者莊家宏攝）

（軍聞社記者莊家宏桃園15日電）國防部副部長沈一鳴上將今日主持國防大學「博、碩士107年班聯合畢業典禮」，代表嚴部長恭喜174位學員通過各項課程及論文的考驗，順利獲得博、碩士學位。

　典禮上午在八德校區舉行，沈副部長首先頒發畢業證書及頒贈績優學員國防部獎狀，肯定他們努力的成果，並感謝師長與隊職幹部，辛勤教導，以及眷屬的支持與鼓勵，使學員們能無後顧之憂，完成學業，讓國軍加入生力軍。

　沈副部長期勉畢業生，養成終身學習的習慣，在獲得學位後，並不代表是的學養豐富、無所不知的專家學者，應透過人文、歷史、哲學、科學、藝術、宗教、法律層面的學習，改變人生觀與執行力，提升領導統御能力，增進良好人際關係，並持續充實本職學能，加強外語能力，為自己做好準備。

　「保持理性客觀不偏執的批判態度，」沈副部長表示，國防大學辦理博碩士班是教導學員們，在判斷事情時，可從不同角度、層面，去獨立思考，以及完整的邏輯思考及有條理的表達能力，不要在分析、判斷事情時，陷入自以為是的迷思中，才能跳脫主觀考量，以超然立場分析事情的核心，找出最佳解決方案。

　沈副部長強調，深造教育的目的是要培養未來成功的領導者，所以安排多元豐富課程，也聘請學有專精的師資進行授課，希望畢業生能將學習深化為自身涵養，才能學以致用，並自我體認，每位畢業生都是國家重要人才資產，畢業後還須自我精進，才能在國家安全、區域穩定、世界和平做出貢獻。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
端節懇親李總長主持預校畢業典禮　勉畢業生

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan