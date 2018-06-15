國防大學博、碩士班畢典　沈一鳴勉學以致用

典禮上午在八德校區舉行，沈副部長首先頒發畢業證書及頒贈績優學員國防部獎狀，肯定他們努力的成果，並感謝師長與隊職幹部，辛勤教導，以及眷屬的支持與鼓勵，使學員們能無後顧之憂，完成學業，讓國軍加入生力軍。

（軍聞社記者莊家宏桃園15日電）國防部副部長沈一鳴上將今日主持國防大學「博、碩士107年班聯合畢業典禮」，代表嚴部長恭喜174位學員通過各項課程及論文的考驗，順利獲得博、碩士學位。

沈副部長期勉畢業生，養成終身學習的習慣，在獲得學位後，並不代表是的學養豐富、無所不知的專家學者，應透過人文、歷史、哲學、科學、藝術、宗教、法律層面的學習，改變人生觀與執行力，提升領導統御能力，增進良好人際關係，並持續充實本職學能，加強外語能力，為自己做好準備。

「保持理性客觀不偏執的批判態度，」沈副部長表示，國防大學辦理博碩士班是教導學員們，在判斷事情時，可從不同角度、層面，去獨立思考，以及完整的邏輯思考及有條理的表達能力，不要在分析、判斷事情時，陷入自以為是的迷思中，才能跳脫主觀考量，以超然立場分析事情的核心，找出最佳解決方案。

沈副部長強調，深造教育的目的是要培養未來成功的領導者，所以安排多元豐富課程，也聘請學有專精的師資進行授課，希望畢業生能將學習深化為自身涵養，才能學以致用，並自我體認，每位畢業生都是國家重要人才資產，畢業後還須自我精進，才能在國家安全、區域穩定、世界和平做出貢獻。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社