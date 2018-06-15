女會計A公款被抓包　色老闆竟逼簽「性愛契約」陪睡抵債

新北市一間工程公司的張姓老闆，發現公司女會計侵占公款 205 萬餘元，竟以此相脅，要女會計簽下性愛契約陪睡抵債。女會計被迫和張男無套發生 5 次性關係後，忍無可忍，向警方自首侵占並控告張男利用權勢性交。新北地院審理後，日前依業務侵占罪判女會計 6 月徒刑，可易科罰金 18 萬元；今（ 15 ）日再依利用權勢性交罪判張男 3 年 2 月徒刑，可上訴。
判決指出， 24 歲的女會計仍在夜間部讀書，利用課餘時間在該公司擔任會計， 2015 年 11 月起，女會計為了買精品首飾、 3C 產品等奢侈品，挪用公款約 205 萬元。 2016 年 10 月間，張姓老闆發現女會計侵占公款，竟以此要脅，要她當小三、簽性愛契約陪睡，否則就要將此事公開並提告侵占。
女會計無奈之下簽下悔過書及性愛契約，答應張男每周陪睡一次，否則就要付出 2 至 3 倍的賠償金，張男還傳訊要女會計「享受過程，才能一起高潮」，甚至威脅女方，若不從就要把債權賣給地下錢莊，讓地下錢莊把她賣到妓院去。女會計在張男威脅下，自 2016 年 10 月到隔年 1 月，和張男到汽車旅館發生 5 次性關係，但張男堅持不戴套，並要求女會計不許避孕，若不慎懷孕，他願提供住所、生活費或給她 100 萬元。女會計擔心懷孕，不堪身、心煎熬下，主動到警局自首侵占並控告張男性侵。
全案開庭時，張男否認強迫女會計，堅稱是在你情我願下發展出婚外情，但法官根據女會計指證及兩人 LINE 對話記錄，認為若真的是兩情相悅，張男何須塞錢給女會計還恐嚇她？痛批張男毫無悔意，甚至誣指女會計自願當小三，加上他迄今未與女方和解，因此不採信張男供詞，依利用權勢性交罪判他 3 年 2 月徒刑，可上訴。