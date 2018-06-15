女會計A公款被抓包　色老闆竟逼簽「性愛契約」陪睡抵債

新北市一間工程公司的張姓老闆，發現公司女會計侵占公款 205 萬餘元，竟以此相脅，要女會計簽下性愛契約陪睡抵債。女會計被迫和張男無套發生 5 次性關係後，忍無可忍，向警方自首侵占並控告張男利用權勢性交。新北地院審理後，日前依業務侵占罪判女會計 6 月徒刑，可易科罰金 18 萬元；今（ 15 ）日再依利用權勢性交罪判張男 3 年 2 月徒刑，可上訴。

判決指出， 24 歲的女會計仍在夜間部讀書，利用課餘時間在該公司擔任會計， 2015 年 11 月起，女會計為了買精品首飾、 3C 產品等奢侈品，挪用公款約 205 萬元。 2016 年 10 月間，張姓老闆發現女會計侵占公款，竟以此要脅，要她當小三、簽性愛契約陪睡，否則就要將此事公開並提告侵占。