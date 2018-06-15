北斗鎮長老公李玄在涉圖利檢方聲押　遭法官駁回

北斗鎮公所去年預算案被代表會擱置，今年再傳出鎮長楊麗香丈夫54歲李玄在在去年8月受到鎮民請託將建築事業廢棄物傾倒掩埋在已封場之垃圾掩埋場遭到檢舉，檢方以涉嫌圖利，在15日凌晨聲請羈押禁見，至下午召開羈押庭後，裁定無保請回，彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示待收悉裁定理由，研議案件後再決定是否抗告。

由於李玄在楊麗香擔任鎮長期間，目前仍以「鎮長服務處主任」名義對外進行民眾服務，對於鎮務有實質影響力。去年8月間，受民眾之託請求清潔隊放行收受事業廢棄物，明知依廢棄物清理法規定，清潔隊不得收受處理事業廢棄物，竟指示清潔隊之陳姓班長違法收受該民眾託運之事業廢棄物，使民眾因而減省委託合法清除業者清運廢棄物之費用，而得不法利益。

▲李玄在在去年8月受到鎮民請託將建築事業廢棄物傾倒掩埋在已封場之垃圾掩埋場遭到檢舉。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.15）

經彰化地檢署檢察官蒐證後，在14日上午兵分三路發動搜索、傳訊，認李玄在涉貪污罪條例之圖利罪嫌重大，且有串證之虞，而聲請羈押禁見。至15日下午召開羈押庭後，經法院裁定無保請回。



▲李玄在在去年8月受到鎮民請託將建築事業廢棄物傾倒掩埋在已封場之垃圾掩埋場遭到檢舉。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.15）

由於李玄在是下屆國民黨北斗鎮長參選人，因為夫妻勤耕基層，地方選民認同度非常高，目前已經獲得國民黨彰化縣黨部提名，至於此舉是否會牽動地方選情，尚在觀望中。