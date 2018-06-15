iOS 11.4更新災情頻傳！電力狂掉50%

蘋果近期剛推出 iOS 11.4 正式版本，全球隨即傳出不少災情。超過一千名網友湧入蘋果官方論壇抱怨 iPhone 在升級到 iOS 11.4 後的耗電速度非常快，原本可供使用一整天的電量，現在僅能撐過半天甚至更短。

本次 iOS 11.4 更新正式版本中增加許多新功能，如 iCloud 雲端訊息、 HomePod 立體聲配對、 AirPlay 2 等。然而，許多持舊機型的用戶如 iPhone 6 、 iPhone 6s ，都在本次更新後發生耗電量大增的問題。一名 iPhone 6s 用戶便表示， iPhone 在一個晚上就耗電 60% ， iPad mini 4 也出現耗電問題。另有用戶反應，升級之後 iPhone 每隔 20 秒就會掉 1% 電量。然而，電池耗電量大通常與電池老化有關，而這些耗電量大增的 iPhone 經檢測電池都未出現異常。