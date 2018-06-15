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iOS 11.4更新災情頻傳！電力狂掉50%

記者易皓瑜／台北報導2018/06/15 18:16
▲ iOS 11.4 正式版本才剛推出，全球就傳出不少電力驟減的災情。（圖／翻攝蘋果官網）
▲ iOS 11.4 正式版本才剛推出，全球就傳出不少電力驟減的災情。（圖／翻攝蘋果官網）

蘋果近期剛推出 iOS 11.4 正式版本，全球隨即傳出不少災情。超過一千名網友湧入蘋果官方論壇抱怨 iPhone 在升級到 iOS 11.4 後的耗電速度非常快，原本可供使用一整天的電量，現在僅能撐過半天甚至更短。 

本次 iOS 11.4 更新正式版本中增加許多新功能，如 iCloud 雲端訊息、 HomePod 立體聲配對、 AirPlay 2 等。然而，許多持舊機型的用戶如 iPhone 6 、 iPhone 6s ，都在本次更新後發生耗電量大增的問題。一名 iPhone 6s 用戶便表示， iPhone 在一個晚上就耗電 60% ， iPad mini 4 也出現耗電問題。另有用戶反應，升級之後 iPhone 每隔 20 秒就會掉 1% 電量。然而，電池耗電量大通常與電池老化有關，而這些耗電量大增的 iPhone 經檢測電池都未出現異常。 


▲使用舊機型的用戶湧入蘋果官網反應，更新 iOS 11.4 版本後電力狂掉。（圖／翻攝 蘋果官網）

而蘋果今( 2018 )年初才陷入「電池門」醜聞中， iPhone 6 、 iPhone 6s 以及 iPhone 7 系列機種在升級到 iOS 11.2 後，都被加入了降速機制，目的是為確保鋰電池壽命，卻換來手機性能大減。這讓蘋果執行長庫克為此公開致歉，並承諾用戶得以 29 美元（新台幣 863元）的價格更換新電池，導致電池一度大缺貨。 

對於 iOS 11.4 目前耗電量大增的現象，蘋果尚未做出回應。同時， iOS 11.3.1 也已經關閉，用戶無法再將手機上的 iOS 還原成舊版，僅能靜待未來新版 iOS 能否解決這個 bug 。 

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