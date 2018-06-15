台積電不只繳稅王　員工人均利潤也亞洲第一

台積電企業社會責任報告書中指出，2017年合併營收達9774.5億元創歷史新高，全年稅後純益達3431.1億元，每股EPS 13.23元再創新高紀錄。台灣廠區員工創造的人均利潤達21萬8951美元，是商業資源公司Expert Market評比全球十強中唯一的亞洲企業，等於也是亞洲第一。而2017年台灣地區新進碩士畢業工程師全年整體薪酬約為32個月本薪，優於業界水準。

台積電市場占有率達56%，去（2017）年營收亮眼，全年稅後純益達3431.1億元，每股EPS 13.23元再創新高紀錄，同時也為台灣貢獻不少稅收。根據台積電企業社會責任報告書指出，去年台積電在全球共繳稅696億元，其中台灣占95.1%，約為661.896億元，是全台灣繳稅最多的企業。

台積電擁有良好營運績效，股價連續9年正成長，在計入現金股利的股價表現後，2017年全年共上漲30.7%。同時，自1994年股票上市以來，台積電每一年皆維持盈餘未有虧損。至於回饋給股東股息部分，自2004年至2017年止，已累積發放現金股利約1.2兆元或383億美元，而2017年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣8元，將於2018年度發放。

而台積電2017年在全球共繳稅696億元，其中台灣占95.1%，約為661.896億元，亞洲地區占2.4%，北美地區占2.4%，而根據彭博資料庫顯示，台積電是2017年台灣繳納所得稅最多的公司。

在專利保護部分，台積電全球專利總數累積超過3萬件，且連續第2年名列美國前10大發明專利權人，2017年台積電也是美國專利申請獲准率最高的公司。另外，在實踐環保責任上，過去3年累積採購4億度綠電，減緩溫室氣體對社會的影響，是台灣最大綠電購買者。