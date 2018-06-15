軍改案16條文朝野無共識 19日進院會處理

蘇嘉全今天繼續召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，針對第一輪協商時所保留的18條條文，再做第二輪的協商，但多數條文包括起支俸率、離婚配偶請求權、18%優存利息、施行日期等，朝野未能達成共識，預計19日（下週二）院會開始處理軍改案。蘇嘉全說，不一定一天就過關，要看最後保留的條文與發言人數有多少。

其中針對起支俸率的計算標準與18%優存等條文，朝野黨團仍各有立場，無法達成共識，但就約400位因公傷殘者，以及14位超過85歲以上的老兵，在優惠存款的部分，朝野有共識能夠予以保留。

本次草案原本明定，若是退役軍職在私校擔任教職員，月薪不得超過委任一職等公務員的新台幣3萬3140元，否則需停俸，但經下午討論時，民進黨立法院黨團願將資格放寬至再任私立大專院校專職教授外不停俸，但國民黨立法院黨團主張私校不該有任何限制，也質疑這做法對軍人不公平。蘇嘉全裁示，本條文先保留，大家再回去想想看。

在遺屬年金部分，草案明定軍人退伍後結婚但亡故者，配偶須年滿55歲、婚姻關係滿10年才可請領月退俸的1/2，這讓國民黨立委質疑為何配偶沒有選擇領月退半俸的權利，但民進黨立委羅致政說，如果有40歲的妻子要領退休金，政府要照顧到80歲，對勞工配偶來講合理嗎？最終，朝野對此仍無法達成共識。

至於在離婚配偶請求權、施行日期等關鍵條文的內容上，第二輪協商朝野未多做交鋒，蘇嘉全也要大家能回去再想想。

蘇嘉全在會後接受媒體訪問時表示，經過4天的協商，最後仍保留16條條文，預計19日上午9時30分，就各黨團在院會的發言人數等程序性議題，朝野再協商做確定，預計10時進議場開始處理。

蘇嘉全指出，未必一天就能讓法案通過，若是保留的條文、各黨團發言的人數較多，時間就比較難拿捏；現在只剩下10多條保留條文來看，大家意見都差不多，都希望能在下週就能夠通過軍改案。（編輯：張均懋）1070615