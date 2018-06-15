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〈FED升息一碼〉摩根大通推3類股票 將因升息而優

鉅亨網2018/06/15 18:14
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摩根大通私人銀行分析師 Stephen Parker 強調 3 類可望因 Fed 升息而股價優於大盤的股票：

首選——能源股

「如果回頭看看歷史，在循環週期尾聲，能源股的表現幾乎都能優於大盤，甚至有時候是大幅優於大盤，原因是，這個時期通膨往往上升。」Stephen Parker 表示。

在 Fed 週三宣布今年第二次升息後不久，Stephen Parker 也說出了對 Fed 未來升息的想法，預期今年 Fed 還會再升息 2 次。

第二——地區銀行

Parker 亦表示，Fed 提高今年升息次數從 3 次到 4 次，這對金融市場也是好消息，尤其是地區銀行。

「很明顯的，他們將會有一些更高利率的交易，此外，他們也因為放寬管制和減稅措施等大大受益，我認為在放寬管制之後，你會開始看到這些地區銀行增加 M&A 活動，所以他們他們也會是具吸引力的目標。」

第三——新興市場

雖然新興市場受到美元上漲來的壓力，但 Parker 認為一些新興經濟體較過往循環呈現出更高的復甦活力。

「新興亞洲是我們最喜歡的地區之一，以新興亞洲為例，事實上今年他們還在上漲，如果美元持續有意義的上漲，這顯然會對消費者情緒有負面衝擊，但我們認為這個弱點正是進場的機會。」

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