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中央社

傳美對中擬第2份關稅清單 鎖定1000億美元商品

中央社2018/06/15 18:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社北京／華盛頓15日綜合外電報導）正當美國準備在今天對價值500億美元進口中國貨品宣布加徵關稅清單的同時，美方據悉即將擬訂完成第2份關稅清單，鎖定價值1000億美元的中國貨品。

美國總統川普正準備對中國進口貨品頒行第一輪關稅措施，預料將引發北京以牙還牙方式回應。一名美國官員告訴路透社，這第2份清單是川普貫徹「相當重大」關稅行動的決定之一。

熟悉川普政府關稅計畫思維的3名知情人士對路透社表示，如同首份500億美元關稅清單，這份1000億美元關稅清單也將經歷相同公聽程序，意味至少須費時60天才能生效。

為了盡可能減少美國消費者和企業受到的衝擊，第2份關稅清單特別挑選能從其他國家獲得充分替代供應的貨品。但要免除任何衝擊，恐怕不可能。

一名聽過美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）簡報的人士表示：「要鎖定價值1000億美元的中國進口品，就會觸及消費品，這是一定的。」

這名人士還說，羅斯表示，這份清單鎖定中國進口占比不超過33%的貨品種類，讓美方較容易轉往其他國家尋求貨源。

路透社分析美國人口調查與統計局（U.S. CensusBureau）公布的4月進口數據，發現在中國進口占比不高於40%的貨品種類中，共有7600項來自中國的消費品和工業產品還能加徵關稅，這些貨品合計價值1010億美元。

另一名熟悉美國政府思維的人士表示，以33%的進口占比作為門檻，恐怕難以達到1000億美元的規模。

美國商務部和美國貿易代表署的新聞官員，拒絕談論關稅清單計畫。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070615

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