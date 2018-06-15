空服遭懲 勞部認定華航有不當勞動行為

（中央社記者余曉涵台北15日電）勞動部勞動關係司長王厚偉今天指出，華航空服員林馨怡等三人遭懲處案，不當勞動行為裁決委員會認定屬於不當勞動行為，將依法開罰新台幣3萬到30萬元。

華航空服員林馨怡、張書元、朱良駿去年6月擔任記者會行動劇演員、主持人或發言人後，遭到華航懲處，雖然當時勞動部不當勞動行為裁決委員會認定華航有不當勞動行為裁決，但華航仍執意懲處三人。

林馨怡等人不滿華航懲處，再度向勞動部提出不當勞動行為裁決案，裁決結果近日出爐。

王厚偉今天受訪表示，不當勞動行為裁決委員會認為，華航因工會活動而懲處林馨怡等人，會造成寒蟬效應，加上華航還約談工會幹部，要求工會幹部對活動發言要道歉，都已經構成不當勞動行為。