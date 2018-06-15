台灣極地研究計畫 兩研究員前進苔原

研究員將與俄羅斯科學家抵達極地最後一處有人居住的小鎮喬庫爾達，採買食物後搭小艇進入極地苔原研究1個月。

（中央社記者黃旭昇新北15日電）2018極地研究計畫研究員傅詠豪說，帶著夢想出發前往苔原，向土地學習。游仕承說，可前往北極探索生態，是夢寐以求的聖地。兩人與俄羅斯國家科學院學者，一起為全球生態努力。

游仕承接受中央社記者訪問時表示，兩極、亞馬遜河流域對每個生態愛好者而言，都是夢寐以求的聖地。小時看電視國家地理頻道節目，想像以後也過著類似主持人般的生活，長大後才發現不大容易，這次極地研究是難得的機會。

游仕承從小住在新北市的都市叢林，進入台北市立成功高中唸書，受生物社社團老師、學長的啟蒙，常出野外採集，教官及導師也鼓勵他追尋自己的道路。

目前是嘉義大學景觀系碩士班的游仕承，野外求生能力不錯，也在山上農場試圖拍攝夢寐以求的金絲蛇。他曾協助特有生物保育研究中心調查陽明山國家公園苔蘚，此行將以色彩景觀為主題，研究並發表西伯利亞系列生態、人文。

今天帶著小白鶴的臂章勇敢出發的傅詠豪，將在北緯71度的苔原研究。當地是歐亞大陸的至北，他說，帶著滿滿的感謝與祝福，終於出發前往夢想之地。

畢業於台灣大學昆蟲學研究所的傅詠豪，曾研究梅花鹿與森林的互動關係，他說，充滿期待尋求未知，向不同的土地學習雅庫特人的極地生活。

住新北市板橋的傅詠豪希望在白鶴的築巢地、旅鼠的大遷徙下，寫下自己的極地故事。透過苔原的觀察與記錄、研究經驗與心得，指導社區民眾如何調查溼地的鳥類及水棲昆蟲。

他們是台灣第三批進入極地的研究員，今年將進駐兩棟台灣捐贈的避難小木屋研究站，避免途中碰上大風雪的危險。這是李小姐三姊妹，為感念父親李毅，節省喪葬費捐出避難研究站，希望可修復遭破壞的環境。

在經費極度困難下，春雷環境學社執行長廖仁慧、黃女士、李小姐與帝亞吉歐公司，出錢出力協助台灣與俄羅斯的學術與保育交流，至今已有5名年輕研究員到極地研究。俄羅斯學者也到台灣交流，今年將有台俄合作的鳥類遷徙衛星追蹤計劃。

這項計畫源自於2014年12月一隻瀕臨絕種的西伯利亞小白鶴迷航新北市金山，啟動台灣正向改變的力量，更創造台灣環境復興運動的奇蹟，讓老農改變傳統耕作行為。

廖仁慧說，環境議題無國界，希望極地科學研究計畫有了全球的視野與交流，賦予在地的行動與支持，為台灣環境與生態盡心力。（編輯：梁君棣）1070615