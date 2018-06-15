英麥當勞禁塑膠吸管 9月改用紙吸管

英國是連王室也加入行動。王室今年稍早宣布，王室房產包括白金漢宮、溫莎城堡及愛丁堡聖十字宮（Palace of Holyroodhouse）的會議室及咖啡廳，都改用玻璃瓶取代塑膠瓶，無法生物分解的食物包裝袋及塑膠吸管也都禁用。

歐洲的減塑運動近年持續發燒，歐洲聯盟執行委員會今年1月宣布，在2030年前，全歐洲所有塑膠包裝都必須可回收、減少使用一次性塑膠製品，並投入1億歐元（約新台幣34.84億元）研究基金促進創新。

王室員工開會時用玻璃杯喝水，開放給大眾的咖啡廳不提供塑膠吸管，員工食堂也將改用瓷盤、玻璃杯和可回收紙杯，外帶食品則用可分解包裝。

在民間，也有不少餐廳推行減塑。根據海洋保育協會（Marine Conservation Society），估計英國每年使用85億支吸管，或每天使用超過2300萬支，是海洋生物的一大死因。光是英國的麥當勞，一天就使用約180萬支吸管。

英國部分麥當勞分店4月開始施行試用計畫，利用可生物分解的材料代替塑膠吸管，不過消費者必須主動要求才會拿到紙吸管。

記者實地走訪發現，並非每一家分店都提供紙吸管，然而，以往放在外頭任人取用的塑膠吸管移到櫃檯內，必須向店員索取，而且店員也不會一把抓，而是幾杯飲料就配上幾根吸管。

麥當勞今天宣布，由於紙吸管試用狀況良好，將全面擴大到英國及愛爾蘭的1361家分店。目前有兩家供應商可以提供紙吸管，一家是位在威爾斯的新創公司，另一家則在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）生產。

英國麥當勞執行長波洛伊（Paul Pomroy）表示，禁用塑膠吸管，是為了反應廣大公眾意見，「許多顧客希望我們不要再用塑膠吸管」。

英國環境食品及農村事務部大臣戈夫（MichaelGove）讚許這將是對環境的「重大貢獻」，也替其他大型企業立下良好典範。

麥當勞的禁用塑膠吸管計畫現階段還沒有在全球其他分店上路，但美國、法國及挪威的分店都將執行試用計畫。（編輯：郭中翰）1070615