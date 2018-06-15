三大法人賣超80億元 外資續砍電子三雄 面板雙虎反

台股今 (15) 日尾盤出現爆量拉抬，終場上漲 73.49 點，以 11087.47 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 88.65 億元，外資自營商賣超 0.39 億元，投信買超 0.75 億元，自營商自營買超 0.3 億元，自營商避險買超 7.17 億元，合計賣超 80.42 億元。電子三雄慘遭外資連 2 賣，面板雙虎反獲加碼。

期貨部分，三大法人僅自營商單獨偏空，外資重新加碼多單 1349 口，淨部位多單回升到 44957 口；投信回補空單 8 口，淨部位空單來到 25647 口；自營商加碼空單 544 口，淨部位空單來到 5614 口，合計三大法人加碼多單 813 口，淨部位多單為 13696 口。