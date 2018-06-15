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三大法人賣超80億元 外資續砍電子三雄 面板雙虎反

鉅亨網2018/06/15 18:32
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台股今 (15) 日尾盤出現爆量拉抬，終場上漲 73.49 點，以 11087.47 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 88.65 億元，外資自營商賣超 0.39 億元，投信買超 0.75 億元，自營商自營買超 0.3 億元，自營商避險買超 7.17 億元，合計賣超 80.42 億元。電子三雄慘遭外資連 2 賣，面板雙虎反獲加碼。

期貨部分，三大法人僅自營商單獨偏空，外資重新加碼多單 1349 口，淨部位多單回升到 44957 口；投信回補空單 8 口，淨部位空單來到 25647 口；自營商加碼空單 544 口，淨部位空單來到 5614 口，合計三大法人加碼多單 813 口，淨部位多單為 13696 口。

外資今日賣壓集中電子權值股，其中電子三雄是主要賣壓所在，其中鴻海外資賣超張數連續 2 天超過萬張，台積電今日也有超過 8000 張賣超，至於大立光也是連續 2 天遭賣超。

另外彩晶、華邦電、華通、中環、廣達、日月光投控、緯創、欣興、光寶科、旺宏、亞太電、南亞科、達方等，外資賣超也均超過 3000 張。

外資對金融股也延續昨日賣壓，包括合庫金、玉山金、第一金、華南金、國泰金、富邦金、元大金、兆豐金、台新金均遭賣超。

ETF 部分，外資連續 2 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 2 天賣超，轉為買超。

外資集中市場買超第 1 名群創，買超張數 21220 張，第 2 名開發金，買超張數 19574 張，第 3 名仁寶，買超張數 10293 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，買超 9453 張，第 5 名友達，買超 9181 張。

外資集中市場賣超第 1 名為彩晶，賣超張數 24814 張，第 2 名鴻海，賣超 11565 張，第 3 名華邦電，賣超 11436 張，第 4 名華通，賣超 10669 張，第 5 名中環，賣超 10555 張。

法人表示，台股今日又出現尾盤巨額買盤，整體而言，市場氣氛沒有太樂觀，主要還是因為還有美中貿易戰的變數，尤其貿易戰對股市衝擊不小，如果不小心擦槍走火，台股還是很難守住 11000 點大關。

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關鍵字三大法人電子三雄富時羅素指數鴻海台積電大立光金融headline
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