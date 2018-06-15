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搶搭端午商機　LINE端午限定狂贈200萬點

記者易皓瑜／台北報導2018/06/15 18:46
▲LINE 搶搭端午節商機，推出「粽粽有賞」活動，（圖LINE提供）
▲LINE 搶搭端午節商機，推出「粽粽有賞」活動，（圖LINE提供）

端午節將至，通訊軟體 LINE 搶搭商機，推出「粽粽有賞」活動，與台灣用戶一同歡慶端午。活動期間，用戶透過購買限定貼圖，或到 LINE 動態消息「搖一搖」，即可獲得「開運粽」，而每個「開運粽」裡都含有隨機驚喜，可謂「人人有獎」！

用戶可以選擇自己將「開運粽子」打開，或將「開運粽」送給 LINE 親友，也可發到群組裡讓大家搶粽。至於開運粽裡包的最大獎為 LINE Points 600 點，另有開運獎──「仲夏限定手機桌布」，此次預計發出超過 380 萬個開運粽，送出總額超過 200 萬點，以及逾 10 款精美手機桌布。


▲LINE「粽粽有賞」活動精心準備多款手機桌布做為開運獎（圖／LINE提供）

此外， LINE 中的貼圖角色也應景地划起了龍舟，共有 10 組仲夏限定貼圖與國際人氣角色，在端午期間供台灣用戶下載。包括，迪士尼的史迪奇、武林中二、婉君、草莓妹、黑白雞、寶寶不說、 SweetHouse 、米滷蛋、小學課本的逆襲、黑桃 Ａ 喜等，這些應景的貼圖都讓端午佳節增添更多新的趣味。 10 組仲夏貼圖將販售至 6 月 27 日為止，而在 6 月 20 日 23:59 前購買，每買或贈送朋友一組貼圖，購買者都能獲得 3 個開運粽，讓通訊軟體不只用來聯繫及傳訊，更多了許多應景的樂趣。


▲LINE 貼圖集結台灣與國際人氣角色推出仲夏限定貼圖。（圖／LINE提供）

關鍵字line端午節開運粽貼圖龍舟粽粽有賞
端午吃粽黏牙不清潔　牙周病恐上身

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