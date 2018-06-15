搶搭端午商機　LINE端午限定狂贈200萬點

端午節將至，通訊軟體 LINE 搶搭商機，推出「粽粽有賞」活動，與台灣用戶一同歡慶端午。活動期間，用戶透過購買限定貼圖，或到 LINE 動態消息「搖一搖」，即可獲得「開運粽」，而每個「開運粽」裡都含有隨機驚喜，可謂「人人有獎」！

用戶可以選擇自己將「開運粽子」打開，或將「開運粽」送給 LINE 親友，也可發到群組裡讓大家搶粽。至於開運粽裡包的最大獎為 LINE Points 600 點，另有開運獎──「仲夏限定手機桌布」，此次預計發出超過 380 萬個開運粽，送出總額超過 200 萬點，以及逾 10 款精美手機桌布。