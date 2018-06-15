AI新革命 林百里：廣達一定要贏

廣達 (2382-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長林百里會後表示，廣達 2、3 年前就開始布局 AI 伺服器，面對 AI 將在生活各層面掀起的新一波革命，廣達在「AI 硬件 (硬體) 上一定會贏」。

林百里表示，看見國外大廠臉書、微軟、亞馬遜及谷歌都在使用 AI 伺服器，台灣卻一個都沒有，隨著科技部專案啟動 2000 GPU 的 AI 雲端平台，也同步宣告台灣將進入 AI 時代，

林百里認為，由於 AI 涉及生活層面很廣，國家應該培養自己的 AI 團隊解決問題，AI 是社會科學服務的議題，面對 AI 新時代，廣達在 AI 硬件上一定要贏。