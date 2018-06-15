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AI新革命 林百里：廣達一定要贏

鉅亨網2018/06/15 18:35
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廣達 (2382-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長林百里會後表示，廣達 2、3 年前就開始布局 AI 伺服器，面對 AI 將在生活各層面掀起的新一波革命，廣達在「AI 硬件 (硬體) 上一定會贏」。

林百里表示，看見國外大廠臉書、微軟、亞馬遜及谷歌都在使用 AI 伺服器，台灣卻一個都沒有，隨著科技部專案啟動 2000 GPU 的 AI 雲端平台，也同步宣告台灣將進入 AI 時代，

林百里認為，由於 AI 涉及生活層面很廣，國家應該培養自己的 AI 團隊解決問題，AI 是社會科學服務的議題，面對 AI 新時代，廣達在 AI 硬件上一定要贏。

廣達從 2、3 年前開始布局 AI 伺服器，並跟 MIT 人工智慧電腦科技實驗室合作 10 年之久，才讓伺服器發展成熟，讓 AI 運算的學習成本低，林百里認為，AI 在台灣將開始掀起革命，廣達身為硬體提供者，遇見 AI 革命是很興奮的，未來將有無限發展空間。

林百里認為，AI 將從生活、農業、商業、金融、製造、健康及法律等，影響人類生活各面向，並將帶來更多創新創業機會，產生更多的中產階級及新興企業，促進經濟再度向上發展。

至於 AI 訓練部分，他指出，必須從教育做起，AI 有自動推理能力，人類應該比 AI 更高級，能做出決策、管理機械手臂。

AI 運算可產出高效能，新科技較過去相比也將更耗電，缺電問題搭上 AI ，林百里形容這是「時髦的問題」。他指出，機器手臂耗電量比人用電高出許多，科技需要用電，產業當然希望不要停電，一旦停電，AI 運算將都停擺；但 AI 自動化卻不能不用，因此供電是一定要增加的。

廣達旗下產品包含筆記型電腦、智慧穿戴裝置、伺服器等雲端運算相關、行動通訊產品及物聯網等市場，主要銷往美國、中國大陸等市場。

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