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賴清德掛保證：台灣不缺水　台南沒下雨還可撐一個半月

記者林仕祥／台北報導2018/06/15 19:47
▲行政院長賴清德表示，拚經濟是政府最優先工作，並掛保證台灣水、電供應沒問題。（圖／行政院提供 , 2018.6.15）
▲行政院長賴清德表示，拚經濟是政府最優先工作，並掛保證台灣水、電供應沒問題。（圖／行政院提供 , 2018.6.15）

行政院長賴清德今（15）日和石化業者座談交流，他說拚經濟是政府最優先工作，並掛保證台灣水、電供應沒問題。以台南來講，假如現在還不下雨，水還能撐一個半月，「水資源完全沒問題」；電力方面，「大家都很內行」，目前發的電尚餘 4% 至 6%，不致缺電，希望企業根留台灣，繼續投資台灣。

賴清德表示，總統蔡英文為了提升台灣經濟發展，提出三大新經濟方向：一是「前瞻基礎建設計畫」，盼望解決下一世代基礎建設需求，同時增加公共支出帶動台灣經濟發展；二是「五加二產業創新計畫」促進產業升級，調整台灣經濟結構，讓台灣在國際競爭立於不敗之地；三是「新南向政策」。

賴清德說，同時他也親自主持「加速投資台灣專案會議」，解決企業的水、電、土地、人才、人力等五缺問題，相關部會已擬定方案並逐步推動。以水來講，今年旱象比以往嚴重，從去年八月份開始，沒下什麼真正的雨，但目前民生、農業灌溉與工業用水皆正常供應，並沒有受到大影響，「如果十年前發生這種狀況，我想各大公司都要用水車去載水」，因為，近幾年經濟部與各部會的抗旱策略已成熟，也發生功效。

賴院長計算，假如台南到現在還沒下雨，水量還可以撐一個半月，所以用這種旱象來檢驗，水資源完全沒問題。

賴清德進一步指出，電力方面也是如此，「我們大家都很內行，目前發的電，供應需求後，都還有剩」，大約剩下 4% 至 6%，或許不多，但絕對沒缺電，明年高雄大林、新北林口超超臨界火力發電廠，以及桃園大潭機組併聯後，預計備轉容量將逹到 10%、備用容量達到 15%。

賴清德強調，企業最重視的水電，都不會有問題，如果有問題，台積電、華邦電就不會繼續投資台灣，目前政府政在解決大立光的土地問題，政府用激動的方式，根據企業投資需求，專案協助解決，就是企業根留台灣，繼續投資台灣。
 

關鍵字賴清德前瞻基礎建設五加二產業創新計畫新南向
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