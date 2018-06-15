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中央社

人民幣存款餘額連4減 回測3100億元大關

中央社2018/06/15 18:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北15日電）5月人民幣存款餘額3112.78億元，月減42.8億元，連4月下滑並回測3100億元大關，主因5月人民幣兌美元走弱，加上有部分人民幣定存解約，及壽險業投資海外有價證券的款項交割等。

中央銀行今天公布銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為2807.85億元人民幣，月減49.8億元人民幣；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額304.93億元人民幣，月增7億元人民幣。

合計DBU及OBU後，整體人民幣存款餘額為3112.78億元人民幣，月減42.8億元人民幣，餘額連4減並回測3100億元大關。

另外，5月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理的人民幣結算總金額為3243億元人民幣。

央行行務委員賀培真表示，投資人對美國6月升息已有預期，外資在新興市場國家普遍呈流出態勢，導致人民幣貶值，加上部分投資人的人民幣定存到期後不續約，以及壽險公司投資海外有價證券，以人民幣作為交割款項，都是5月人民幣存款餘額續減的主因。

根據中央銀行統計，銀行各天期人民幣存款利率，仍有3.5%以上的水準，其中一年期以渣打銀行的3.8%最高、9個月期以日盛銀行的3.6%最高、6個月期以陽信銀行的3.6%最高、3個月亦以陽信銀行的3.75%最高。然而近期人民幣走貶，投資人仍要小心賺利差卻賠了匯差。（編輯：林孟汝）1070615

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