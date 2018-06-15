桃園市的霍格華茲　桃小文華兩校畢業生有魔法大禮

吳雅芬說，我帶上這頂帽子是因為桃小今年引進了「腦波儀」的設備，今年的畢業生最有福了，每個畢業的孩子都能夠拿到一份「兒童性格學習方式取向評測」，這份評測是透過最先進的腦波儀科技方式的檢測，可以測出孩子的內在安定程度、環境敏感程度以及氣血飽滿度；除此之外，這份檢測報告還能告訴你，孩子的學習特質分類。但是這些分類並非是一成不變的，透過學習和環境以及經驗的影響，或許你今年測出是藍腦人，明年可能會測出是綠腦人。

哈利波特這部電影裡，霍格華茲是一座魔法學校。學生要進入學校就讀之前，會經過「分類帽」的測試和分析，判斷每位學生適合的學院。今(15)日是桃園國小的畢業典禮，校長吳雅芬戴著哈利波特電影中的魔法分類帽向所有畢業生說，桃園市桃園國小今年的每位畢業同學，都可以獲得學校贈送的一份大禮－以腦波儀評測分析所得的「兒童性格學習方式取向評測」。



▲腦波儀分析出的結果能顯示出「直覺能力」、「高度專注」等7項學習特質，做為學習的參考和依據。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.15）

吳雅芬表示，這項利用無線藍芽傳輸的腦波儀，同時也是目前國內最夯的穿戴式學習輔具，利用腦波的分析數據，設計App來評測學生的學習取向和優勢。桃園市教育局長高安邦看中這項由美國加州一家科技公司研發出的科技產品，未來一定有深遠的發展潛力和應用優勢，引進之後在桃園市11所國小，每所國小30套進行試用。並由龜山區的文華國小和桃園區的桃園國小研發評測App，目的在利用腦波儀的數據，幫助老師了解孩子的能力優勢和性向規畫。

吳雅芬說，原本引進的硬體只附了兩個App給我們使用，對於許多面向的評測顯然不足。目前桃園國小透過產學合作，和廠商合作另行開發學習取向的應用程式，針對國小學童的個人差異去做出性向、學習能力和情緒控管等等能力的分析和評測。

吳雅芬說，今天畢業典禮，每位畢業生手上都會拿到一份報告，報告會告訴你是屬於哪一種學習特質的人，你適合做哪一種學習以及我們該如何給你指導！這份報告給了我們極具建設性的參考，但卻不應該盲目的完全相信它；我們期望這份學習方式取向評測能夠在孩子學習的過程中，給他方向，減少在學習過程中的摸索和試探；也讓指導孩子的老師，能夠給他們最正確有效的建議和幫助。



▲除了分析個人學習特質之外，也能針對這些特質做出建議和分類，讓受測者了解自己的強項和不足之處。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.15）