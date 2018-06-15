太平山遊樂區傳委外經營 林務局：啟動評估

（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）由林務局經營的宜蘭太平山國家森林遊樂區向來收費親民，也是公營遊樂區「績優股」，但傳出將委外經營，屆時收費恐上漲。林務局今天表示，僅啟動評估，最快年底才會決定。

位在宜蘭縣大同鄉的太平山國家森林遊樂區，海拔約1900公尺，由林務局羅東林區管理處經營管理。根據相關資料，去年遊客數達35萬人次，營收約新台幣1億5000萬元，被視為公營遊樂區的「績優股」。

此外，遊樂區門票成人平日150元，假日200元，兩人房住宿在假日也不到4000元，收費算是親民，但近日卻傳出遊樂區將委外經營，屆時收費恐怕水漲船高。