NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈新北市選情逆轉？網友：綠年底大敗宗教融合、大愛團結　印尼衛塞節8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

太平山遊樂區傳委外經營 林務局：啟動評估

中央社2018/06/15 18:45
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）由林務局經營的宜蘭太平山國家森林遊樂區向來收費親民，也是公營遊樂區「績優股」，但傳出將委外經營，屆時收費恐上漲。林務局今天表示，僅啟動評估，最快年底才會決定。

位在宜蘭縣大同鄉的太平山國家森林遊樂區，海拔約1900公尺，由林務局羅東林區管理處經營管理。根據相關資料，去年遊客數達35萬人次，營收約新台幣1億5000萬元，被視為公營遊樂區的「績優股」。

此外，遊樂區門票成人平日150元，假日200元，兩人房住宿在假日也不到4000元，收費算是親民，但近日卻傳出遊樂區將委外經營，屆時收費恐怕水漲船高。

羅東林管處幕僚今天告訴中央社記者，為配合行政院「加速投資台灣」政策，林務局確實指示羅東林管處啟動評估，引進民間投資經營遊樂區的可行性。今年3月，羅東林管處才剛依照促進民間參與公共建設法，啟動可行性評估程序，未來也將召開公聽會，收集各界意見。委外是否可行，最快年底才有答案。

幕僚說，就算屆時委外經營，也只限遊樂區的食宿部分，住宿費用將要求廠商規定在一定範圍內，且遊樂區的門票部分不會委外經營，園區內自然步道、原始林等也還是會由林管處負責管理。（編輯：方沛清）1070615

陳吉仲：保價收購稻穀 補助...響應減塑 英國麥當勞9月起...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan