軍改19日拚三讀 藍祭案海戰綠擬挑燈因應

民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，很感謝四天來朝野各黨團很辛苦、很理性的協商，四天之中雖然有爭執、有不同立場，但基本上還算順利，只剩下16條爭議條文要處理，民進黨團非常樂觀、謹慎。

蘇嘉全今天繼續召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，針對第一輪協商時所保留的18條條文，進行第二輪協商，但多數條文包括起支俸率、離婚配偶請求權、18%優存利息、施行日期等，朝野仍無共識，預計19日（下週二）院會開始處理軍改案。

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北15日電）立法院長蘇嘉全連續四天召集協商軍改案，仍保留16條條文。民進黨團說，無法預估三讀時間，不排除挑燈夜戰；國民黨團說，已送出近千案修正動議，就看民進黨誠意。

何欣純說，朝野有共識19日院會處理軍改案，民進黨團將有所因應，但因目前無法完全掌控院會可能的狀況，只能呼籲朝野黨團理性、自律，讓院會順利進行。

何欣純表示，目前每個爭議條文發言人數不確定，19日上午將先討論廣泛發言、逐條發言的人數等細節，才能估算三讀完成的時間。她說，如果需要的話，也不排除挑燈夜戰。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀說，草案在委員會討論時只有一輪發言，幾乎沒有詢答，透過這次協商，才看出財務精算有問題，根本沒辦法撐到30年才破產。

李彥秀表示，朝野協商過程中不是百分之百按照民進黨、年改會版本，透過討論能讓民進黨發現自己站不住腳而去做調整，國民黨堅持「現役先行、退役暫緩」，也針對爭議條文送出近千案的修正動議，「就看民進黨思考的邏輯跟誠意在哪裡」。

時代力量立法院黨團幹事長林昶佐說，希望執政黨傾聽在野黨團的看法，例如離婚配偶年金請求權、退將赴中、教官性侵剝奪退休俸等爭議條文能有一些讓步，支持時力的版本。

對於19日院會，時力有什麼樣的準備與打算，林昶佐說，目前還沒有進一步討論。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，幾個比較爭議的點例如因公傷殘、80多歲的老兵等，親民黨認為應該要排除在外，因為人數不多，「訂這個也是沒有意義」，協商中民進黨團也接受要維持他們原先的18%優存，下週就看民進黨接受多少。

李鴻鈞說，未來年金的管理要有一套完整的機制，否則未來還是會面對同樣的問題，19日院會中親民黨團會堅持立場，若沒有共識就會進入表決。（編輯：溫貴香）1070615