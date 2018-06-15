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中央社

推廣觀光 台灣美食曼谷引人潮

中央社2018/06/15 18:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者劉得倉曼谷15日專電）為吸引更多泰國民眾前往台灣觀光，僑委會與駐泰國代表處結合旅泰台商，首度在泰國正大管理學院舉辦台灣美食觀光展，除年輕學子捧場外，不少民眾也參與。

曼谷近郊暖武里省的正大管理學院校園飄著濃濃的台灣味，炸雞排、筒仔米糕、蘿蔔糕、牛肉麵、肉粽和珍珠奶茶等一字排開。僑務委員會與駐泰國代表處結合旅泰台商舉辦台灣美食觀光展，20家在泰經營餐飲業的台商製作台式小吃，吸引泰國學生和民眾到場，推廣台灣觀光。

駐泰代表童振源指出，台灣美食聞名世界，米其林美食指南最近公布，光在台北地區就有20家餐廳獲得共24顆星的評價，多元豐富的美食也是時代演進和歷史文化激盪出的偉大創作。

童振源表示，這次來到正大管理學院舉辦美食觀光展，要讓未到過台灣的泰國民眾先品嘗，吸引他們來台觀光，台灣不但有美食，還有美景和文化值得泰國朋友一遊。

正大管理學院是泰國CP集團旗下的技職學校，設有商用漢語學系，來自台灣、擔任中文講師的黃湘芸表示，上課時經常和學生提到台灣夜市美食小吃與文化，這次在校園裡有許多熟悉的家鄉味。

學院的荷蘭及緬甸交換學生，也擺設荷蘭與緬甸攤位與出席民眾分享，武暖里省多個社區提供泰式工藝品及美食，讓活動增色不少。

3天活動的最後一天，將由屏東科技大學餐旅管理系教師陳文東展示廚藝。（編輯：廖漢原）1070615

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