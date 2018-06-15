響應減塑 英國麥當勞9月起改用紙吸管

麥當勞今年稍早在一些特定餐廳試用反應不錯，因此做出這個決定。明年將全面換成紙吸管。

麥當勞說：「反映廣泛的公眾討論，消費者告訴我們，他們想看到我們針對吸管採取行動。」

英國廣播公司（BBC）網站報導，這是最新一家選擇不用一次性塑膠製品的公司。塑膠製品如果不回收，可能數百年才能分解。

（中央社倫敦15日綜合外電報導）全球連鎖速食業者麥當勞，英國和愛爾蘭分店將從9月開始，以紙吸管取代塑膠吸管。

英國環境大臣戈夫（Michael Gove）稱這是幫助環境的「重大貢獻」，他進一步指出，這是「對其他大企業的傑出示範」。

儘管新規尚未擴及這個全球連鎖業者的其他分店，但美國、法國和挪威的特定分店也將推行這項規定。

其他國家的分店，消費者必須提出要求才會拿到吸管。

英國政府4月提出禁止在英格蘭地區販售一次性塑膠吸管和塑膠棉花棒。但許多企業，包括連鎖超市維特羅斯（Waitrose）、連鎖咖啡廳Costa Coffee和Wagamama早已採取限塑行動。

英國連鎖酒吧威瑟斯本（JD Wetherspoon）今年初已停用塑膠吸管。Pizza Express表示，今年夏天前，將以可生物分解的材質全面取代塑膠吸管。

超過60個英國獨立節慶，包括Boardmasters和Bestival音樂節都已禁用塑膠吸管，並誓言在2021年年底擺脫所有一次性的塑膠製品。

大部分塑膠吸管以聚丙烯（polypropylene）和聚苯乙烯（polystyrene）製成，如果不能回收，數百年才能分解。

許多塑膠吸管最後流落掩埋場和海洋中。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1070615