保全引導視障者卻撞柱流血 台鐵：非不聞不問

（中央社記者溫貴香、汪淑芬台北15日電）視障朋友阿甘日前在台北車站雖有保全引導，仍不慎撞到一根沒有鋪上泡棉的柱子滿頭是血。同是視障的前立委鄭龍水今天表示，高鐵、北捷有服務專線專人引導，台鐵需要再加油。

台灣鐵路管理局台北車站站長黃榮華表示，這起事件的確是台鐵保全的疏忽，也對當事人感到抱歉，但台鐵並非不聞不問。

台灣公益聯盟理事長、前立委鄭龍水上午偕同視障朋友阿甘等人舉辦「還我行動權，環境受害盲人控訴」記者會高喊「我要通暢友善的環境、我要自由自在過生活」等口號。

「我希望我是最後一個，以後視障朋友不要再發生這樣的事件」有「台灣阿甘」之稱的視障跑者張文彥說，6月7日在台北車站經保全引導，路經一根柱子、沒有鋪上泡棉，他因來不及變換姿勢，結果撞上柱子跌倒，滿頭是血，送到台大醫院急診治療。