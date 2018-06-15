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中央社

保全引導視障者卻撞柱流血 台鐵：非不聞不問

中央社2018/06/15 18:48
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者溫貴香、汪淑芬台北15日電）視障朋友阿甘日前在台北車站雖有保全引導，仍不慎撞到一根沒有鋪上泡棉的柱子滿頭是血。同是視障的前立委鄭龍水今天表示，高鐵、北捷有服務專線專人引導，台鐵需要再加油。

台灣鐵路管理局台北車站站長黃榮華表示，這起事件的確是台鐵保全的疏忽，也對當事人感到抱歉，但台鐵並非不聞不問。

台灣公益聯盟理事長、前立委鄭龍水上午偕同視障朋友阿甘等人舉辦「還我行動權，環境受害盲人控訴」記者會高喊「我要通暢友善的環境、我要自由自在過生活」等口號。

「我希望我是最後一個，以後視障朋友不要再發生這樣的事件」有「台灣阿甘」之稱的視障跑者張文彥說，6月7日在台北車站經保全引導，路經一根柱子、沒有鋪上泡棉，他因來不及變換姿勢，結果撞上柱子跌倒，滿頭是血，送到台大醫院急診治療。

阿甘說，希望台鐵、保全要對身障朋友更貼心，建議未來相關人員能戴上眼罩實際體會視障的不便環境，更多志工投入解決人手不足的情況，才能更有更好的照顧。

台北市意外事故關懷協會理事長也是阿甘經紀人黃玉淇說，收到通知趕到台大醫院急診室已經事發一個多小時，台鐵將阿甘丟包在醫院，卻沒看到任何一位主管陪同，這種處理方式不是很理想，她打110報警後，台鐵主管才抵達，一週後台鐵才有人致電說要協助處理醫療費，如果視障者發生事故或傷殘要一週後再處理，不是該有的SOP(標準作業程序)。

鄭龍水表示，對一個眼睛失明的人來說，一輩子的過程就是跌跌撞撞，因此建構好的社會福利、好的友善環境，是文明國家的指標。

鄭龍水舉例，像是台灣高鐵、台北捷運就有服務專線，能事先預約專人引導、陪伴，但台鐵的輔助措施相較之下就還需要加油，希望未來做得更好，營造對視障更友善的環境。

台灣鐵路管理局台北車站站長黃榮華表示，這起事件的確是台鐵保全的疏忽，也對當事人感到抱歉，但台鐵並非不聞不問。

黃榮華說，事件發生在7日晚上10時15分，台鐵立即通知119將傷者送到醫院，晚班工作人員等工作安排好後，也在晚上11時10分到醫院慰問傷者並先包了新台幣1200元紅包，今天有再打電話關心，台鐵也會負起責任。

黃榮華表示，當天是以搭肩方式由保全引導兩名視障者，未來會要求對視障者的引導只能採一對一，並要求保全在引導時要注意週遭環境，適時提醒注意障礙物。（編輯：林沂鋒/林孟汝）1070615

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