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地方萬花筒》影／花壇鄉砲彈蓮霧　搶「鮮」上市

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/15 19:34
▲花壇鄉砲彈蓮霧搶「鮮」上市，叫人垂涎欲滴，李成濟歡迎民眾端午節連假期間到花壇一日遊，嚐鮮果，享受採果的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）
▲花壇鄉砲彈蓮霧搶「鮮」上市，叫人垂涎欲滴，李成濟歡迎民眾端午節連假期間到花壇一日遊，嚐鮮果，享受採果的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

位在彰化縣八卦山的花壇鄉，栽種葡萄、芒果、荔枝、蓮霧與洋香瓜等夏季水果，目前正逢盛產區，鄉長李成濟深怕受南部水果行情慘跌波及，強力協助促銷，並強調各類水果汁多、Q彈、甜度高，買來自用端節送禮兩相宜，李成濟呼籲民多多採購縣產水果，提高農民收入。


▲花壇鄉砲彈蓮霧搶「鮮」上市，叫人垂涎欲滴，李成濟歡迎民眾端午節連假期間到花壇一日遊，嚐鮮果，享受採果的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

受先前大半年天氣穩定所賜，今年全台各地水果幾乎都是大豐收，不料卻受到產銷失衡，農政單位又拓展外銷市場無方，造成大盛產的水果，例如香蕉、鳳梨、木瓜以及火龍果都大慘跌的窘況。


▲花壇鄉砲彈蓮霧搶「鮮」上市，叫人垂涎欲滴，李成濟歡迎民眾端午節連假期間到花壇一日遊，嚐鮮果，享受採果的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

端午節即將到來，彰化縣花壇鄉灣東村民李添壽栽種的砲彈蓮霧也提前上市，李成濟與代表會主席賴世祥等人，15日到李添壽的果園實地品嚐砲彈蓮霧，今年因雨量少，砲彈蓮霧顆粒雖然比往年略小，不過甜度高、風味佳，色澤紅潤。


▲花壇鄉砲彈蓮霧搶「鮮」上市，叫人垂涎欲滴，李成濟歡迎民眾端午節連假期間到花壇一日遊，嚐鮮果，享受採果的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

李品萱表示，他家種植的砲彈蓮霧除套袋外，樹下並放養雞鵝，相對不會大量噴灑農藥，消費者可安心食用，雞鵝則會啄食害蟲或落果，減少使用飼料，肉質格外鮮美， 還有代客提煉雞精服務。


▲花壇鄉砲彈蓮霧搶「鮮」上市，叫人垂涎欲滴，李成濟歡迎民眾端午節連假期間到花壇一日遊，嚐鮮果，享受採果的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

李成濟表示，花壇鄉在靠近八卦山區的村落，除了楊桃之外，雖沒有特定栽培特定水果，卻也成為設施栽培巨峰葡萄、蜜芒果、黑葉荔枝、砲彈蓮霧以及網式洋香瓜等精緻夏季水果的集散地，目前正逢盛產區，李成濟化身成促銷大使，前往灣東村榮興路的果園促銷夏季水果。


▲花壇鄉砲彈蓮霧搶「鮮」上市，叫人垂涎欲滴，李成濟歡迎民眾端午節連假期間到花壇一日遊，嚐鮮果，享受採果的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

大熱天，除了是品嚐多元夏季水果的好時機，李成濟也邀請鄉親，可利用端午節連假期間，規劃前來花壇鄉各果園，享受採果的樂趣，並可以前往各土雞城、特色餐廳品嚐在地美食。

關鍵字砲彈蓮霧葡萄洋香瓜土雞城花壇鄉
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