歐洲新星誇哥哥是「台灣通」　流利中文登上臉書

原來提姆卡霍夫在2009年，曾因哥哥在台灣唸書而來台旅遊兼跨年，尤其想念台灣美食，事隔近9年，至今他還能脫口說出「鼎泰豐」的店名以及小籠包和蒸餃，被問到對台灣的印象時，他妙答「台灣人好熱情，好多人才剛認識就要請他吃飯。」讓他印象最為深刻，因此當知道電影要在台灣上映，也感到相當興奮。

歐洲新星提姆卡霍夫（Tim Kalkhof），因演出《我的蛋糕師情人》（The Cakemaker）一砲而紅，更被權威媒體綜藝報（Variety）欽點為2018歐洲十大焦點影人，有趣的是，竟然有台灣觀眾看到這部電影預告後，眼尖認出「這個人我認識！」

但其實，提姆卡霍夫的哥哥柯敬德（Maximilian Kalkhof）更厲害，是個不折不扣的台灣通。柯敬德是因為服役被德國政府外派到屏東，之後在台大念研究所，演出過台南人劇團的舞台劇、更曾在李安導演的《少年PI的奇幻漂流》中露臉，待在台灣至少5年的時間，因此柯敬德知道弟弟的電影《我的蛋糕師情人》要在台灣上映，還在臉書上以流利中文幫忙宣傳。

這讓認識他們兄弟倆的台灣朋友又驚又喜，因為提姆卡霍夫當年剛到台灣時水土不服，經常無精打采，如今竟成為電影明星。柯敬德更加碼透露，雖然他們的父親是海德堡有名的年輪蛋糕師傅，但弟弟卻對做蛋糕一竅不通，此次要演出蛋糕師，還特地回家拜託老爸指點呢。



▲提姆卡霍夫(左)至今仍念念不忘台灣美食。（圖／安可，2018.06.15）

《我的蛋糕師情人》描述柏林的年輕蛋糕師傅，有個祕密男友，男友在家鄉有妻小，只有每月到柏林出差時才能與他相聚。後來男友車禍身亡，蛋糕師來到男友的家鄉，卻意外成了男友妻子咖啡廳的員工，並盡情發揮手藝，用糕點拉近了每個人之間的距離，直到男友妻子發現了他的真實身分，原本以為找到情感依靠的兩人，又面臨了難關…。電影將於今（15）日在台上映。