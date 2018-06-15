〈台橡展望〉轉投資體質改善去年紛紛轉盈 今年將是平

台橡去年受到主原料 BD(丁二烯) 價格巨幅震盪影響，加上第 2 季的存貨跌價損失，以及認列解散台耀石化投資損失 2.83 億元，導致第 2 季陷入小幅虧損，單季每股虧 0.11 元，但魷於產品組合優化有成，第 3 與第 4 季在 TPE(熱可塑性彈性體) 出貨持穩帶動下，全年表現雖較 2016 年衰退、全年稅後純益 8.74 億元，年減 12%，但每股稅後純益仍達到 1.06 元。

人工橡膠龍頭台橡 (2103-TW) 總經理蔡偉強表示，台橡去年主要轉投資的印度廠與中國阿朗台橡 (南通) 均成功轉虧為盈，印度廠今年可望持續獲利，而中國阿朗台橡首季業績表現也不錯，從全年表現來看，預期今年原物料波動不如去年劇烈之下，全年表現可望較去年平穩。

除本業表現外，台橡去年主要轉投資的印度廠與中國阿朗台橡 (南通) 均成功轉虧為盈，為台橡業外表現添動能。蔡偉強指出，去年印度廠由於反傾銷稅率宣布，使市場情況轉佳，下游輪胎廠驗證也完成開始出貨，目前年產能 12 萬噸，去年開動率平均 8 成至 9 成，全年營收 1.54 億美元、獲利 1100 萬美元，今年可望持續獲利，也對印度廠未來動能有信心。

台橡印度廠與印度石油公司合作，今年 4 月由原先的持股 30% 增加至 50%，不過，蔡偉強表示，印度廠先前持續虧損，也投入了不少資金，需要一段時間證明可持續穩定獲利，若未來營運達預期，還是有加碼投資擴建的空間。

至於中國阿朗台橡，蔡偉強則說，阿朗台橡成立 5 年以來年年虧損，去年總算成功轉盈，認列約 200 萬元的轉投資收益，雖然金額不多，但也是精神上的鼓舞，今年首季業績表現也不錯。

展望今年，蔡偉強表示，今年原物料 BD 變化幅度不如去年劇烈，但還是有些影響，若下半年原物料價格未有太大波動，全年營運將會相對去年平穩，下半年盼能比上半年好。