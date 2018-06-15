影／榮成紙廠實踐環保再生科技、守護子孫家園

▲二林鎮廣興國小師生參訪榮成紙廠，一覽無遺的設備和製程，為孩子上了一堂產業課與生涯課。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

彰化縣二林鎮廣興國小全校師生，因為里長及家長會長居中媒合，15日成為榮成紙廠首批邀約參訪對象。透過榮成紙廠廠方簡報、實際觀摩和QA互動，讓學生對「環保永續」的造紙革新有所了解。

榮成紙廠廠長陳宗業表示，二林廠區在三十年於廣興里建造廠房開始營運後，主要負責的工作即為紙漿原紙生產。過去，由於傳統技術及製程落後，確實給人污染耗能的印象。但近幾年，榮成致力實踐「環保再生科技，守護子孫家園」的革新，各項製程衍生的「排氣」、「排污」、「耗電」問題，皆已大符改善，遠優於國內環境法規要求，且在國際上也獲得許多生產認證，事實上已不可同日而語。



▲二林鎮廣興國小師生參訪榮成紙廠，一覽無遺的設備和製程，為孩子上了一堂產業課與生涯課。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

廣興里里長詹金水說，榮成紙廠過去在廣興當地盡了不少「企業責任」--不管是教育事務、地方建設與就業機會的創造，都很值得肯定。現在，董事長能聽取地方建議開放廠區，提升學校及社區的資源，讓社區和企業共好，是地方和學校更樂見的改變。家長會會長魏吉良說，此次能和里長共同促成這次參訪，覺得很有意義，不只是廣興里，將來應該會有更多學子有機會能夠享用這個資源。



▲二林鎮廣興國小師生參訪榮成紙廠，一覽無遺的設備和製程，為孩子上了一堂產業課與生涯課。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

整個參訪，榮成團隊為廣興師生介紹先進製程、環保作法、紙藝現況，讓設備和製程一覽無遺，為孩子上了一堂產業課與生涯課。六甲林鼎哲說，地球環境惡化，資源逐漸匱乏，榮成的環保概念，不但能夠降低原料的使用，更能提升生產的效率。



▲二林鎮廣興國小師生參訪榮成紙廠，一覽無遺的設備和製程，為孩子上了一堂產業課與生涯課。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

五甲林東言說，第一次來到爸爸上班的榮成，原來爸爸是在這麼悶熱的環境下工作，養家真的很辛苦。五甲魏嘉玲說，透過實際參訪，讓我更加認識榮成紙廠的運作理念，不然只是一家大型工廠，沒有任何感受。四甲黃偉勳說，工廠的內部非常乾淨，在環境整潔上非常用心。一甲許哲豪說，原來紙會先做成一捲一捲的，好神奇哦。



▲二林鎮廣興國小師生參訪榮成紙廠，一覽無遺的設備和製程，為孩子上了一堂產業課與生涯課。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

廣興國小校長吳寶嘉說，榮成在教育和學習體驗的遊學經營，若能結合廣興校內師資，一定能在「環境永續」的課程教學上看到亮點。因為學校端，可以充份發揮課程設計的優勢，協助榮成紙廠接待遊學，讓相關學習體驗能加深加廣。榮成紙廠則可開放部分廠區，讓遊學者進行實地觀察和印證。得知榮成高層願意挹資，朝此方向發展，令人非常期待，也可預見企業和教育結合能帶出美好的未來。



▲二林鎮廣興國小師生參訪榮成紙廠，一覽無遺的設備和製程，為孩子上了一堂產業課與生涯課。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）