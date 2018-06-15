世堅情2.0？王世堅被爆　深山車會肉感熟女1小時

民進黨台北市議員王世堅又傳婚外情？王世堅曾被周刊爆出帶助理小文上摩鐵的「世堅情」，他在 2016 年接受廣播節目訪問時，默認這段 8 年的感情已經結束。但近日媒體直擊，王世堅上月與一名肉感女 5 天內密會 2 次，兩人還在車上獨處一小時，關係令人好奇。

王世堅在 2006 年、 2015 年分別被拍到帶助理小文上摩鐵開房間，鬧出轟動一時的「世堅情」，但 2016 年他接受廣播節目訪問時，透露這段感情已經結束，還寫了悔過書向老婆致歉。

不過，據《壹週刊》報導，王世堅上( 5 )月曾在 5 天內和一名身形肉感的女子密會 2 次。 5 月 9 日他結束政論節目錄影後，開車去接提著一大袋食物的女子，兩人在車上吃了一小時，又轉移陣地到大稻埕碼頭旁的停車場，並在該處獨處超過一小時，王世堅才送女子回家。