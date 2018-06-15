NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陳其邁：發展循環經濟　保勞工權益07年彰化地區寒士慶端午8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

環科大78歲獲雙學士學位　進修院校生畢業典禮

記者蘇榮泉／雲林報導2018/06/15 19:54
▲由創辦人許文志博士親自頒授學習楷模獎，總計有6位平均年齡超過65歲的同學獲獎。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.15）
▲由創辦人許文志博士親自頒授學習楷模獎，總計有6位平均年齡超過65歲的同學獲獎。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.15）

環球科技大學全民教育處進修院校15日下午以「美力環球、鷹揚萬里」為主題，隆重舉行107級畢業典禮，校長陳益興博士親率教、學、總三長及四位院長、系科主任，祝福畢業生順利迎向人生新旅程。該校台中校友會理事長黃仁及台北中心主任徐瑞芳，皆到場祝賀畢業生，由全教育處處長郭淑芳向校長推荐本屆畢業生，共有各學制合計736名畢業生修業期滿。

典禮由校長陳益興博士授予學位證書、頒獎、祝福及撥穗。今年畢業生表現傑出，所有獎項多達55份。典禮中由創辦人許文志博士親自頒授學習楷模獎，今年總計有6位平均年齡超過65歲的同學獲獎，其中高齡78歲的許政權同學在102年已經獲得環科大餐飲管理學士學位，爾後再接再厲繼續攻讀生技系，今年再度畢業，完成雙學士學位目標；高齡70歲曾天滄同學今年也順利拿到管理副學士學位。他們的堅強與毅力，實在是回流教育，終身學習的典範；二技時尚造型設計系郭怡慧同學，長期參與台北市歌仔戲藝文活動演出，對推展民俗文化演出成效卓著，特別頒發特殊才藝獎項。


▲校長陳益興期勉同學，終身學習，終身運動，終身反省，君子不器，不斷修煉自己，從環球畢業而貫徹專業，職業、事業、志業、穩步經營人生。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.15）

創辦人許文志以自身求學經歷勉勵畢業生，切記心中有愛，遇到困難不要悲觀，一定可以創造自己的天下。校長陳益興期勉同學，終身學習，終身運動，終身反省，君子不器，不斷修煉自己，從環球畢業而貫徹專業，職業、事業、志業、穩步經營人生，奉公守法，有守有為，以一個知識分子來成就世界，創造美麗新世界。


▲典禮由校長陳益興博士授予學位證書、頒獎、祝福及撥穗。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.15）

今年全民教育處畢業典禮，從畢業生依序進場，沿途在師長暨行政人員的迎接下，場面熱鬧非凡，讓整個畢業典禮會場備感溫馨，最後讓每位畢業同學上台接受校長、副校長及各學院院長撥穗儀式，並和師長合影留念，讓大家有一個難以忘懷的畢業典禮，同時也彰顯本校「終身勤學習，技職有藍天」辦理回流教育的使命與宗旨。

關鍵字環球科技全民教育進修院畢業
益生菌抗過敏　營養師教你從腸計議造綠色醫院　秀傳導入能源管理系統

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan