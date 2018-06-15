環科大78歲獲雙學士學位　進修院校生畢業典禮

環球科技大學全民教育處進修院校15日下午以「美力環球、鷹揚萬里」為主題，隆重舉行107級畢業典禮，校長陳益興博士親率教、學、總三長及四位院長、系科主任，祝福畢業生順利迎向人生新旅程。該校台中校友會理事長黃仁及台北中心主任徐瑞芳，皆到場祝賀畢業生，由全教育處處長郭淑芳向校長推荐本屆畢業生，共有各學制合計736名畢業生修業期滿。
典禮由校長陳益興博士授予學位證書、頒獎、祝福及撥穗。今年畢業生表現傑出，所有獎項多達55份。典禮中由創辦人許文志博士親自頒授學習楷模獎，今年總計有6位平均年齡超過65歲的同學獲獎，其中高齡78歲的許政權同學在102年已經獲得環科大餐飲管理學士學位，爾後再接再厲繼續攻讀生技系，今年再度畢業，完成雙學士學位目標；高齡70歲曾天滄同學今年也順利拿到管理副學士學位。他們的堅強與毅力，實在是回流教育，終身學習的典範；二技時尚造型設計系郭怡慧同學，長期參與台北市歌仔戲藝文活動演出，對推展民俗文化演出成效卓著，特別頒發特殊才藝獎項。
▲校長陳益興期勉同學，終身學習，終身運動，終身反省，君子不器，不斷修煉自己，從環球畢業而貫徹專業，職業、事業、志業、穩步經營人生。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.15）
創辦人許文志以自身求學經歷勉勵畢業生，切記心中有愛，遇到困難不要悲觀，一定可以創造自己的天下。校長陳益興期勉同學，終身學習，終身運動，終身反省，君子不器，不斷修煉自己，從環球畢業而貫徹專業，職業、事業、志業、穩步經營人生，奉公守法，有守有為，以一個知識分子來成就世界，創造美麗新世界。
▲典禮由校長陳益興博士授予學位證書、頒獎、祝福及撥穗。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.15）
今年全民教育處畢業典禮，從畢業生依序進場，沿途在師長暨行政人員的迎接下，場面熱鬧非凡，讓整個畢業典禮會場備感溫馨，最後讓每位畢業同學上台接受校長、副校長及各學院院長撥穗儀式，並和師長合影留念，讓大家有一個難以忘懷的畢業典禮，同時也彰顯本校「終身勤學習，技職有藍天」辦理回流教育的使命與宗旨。