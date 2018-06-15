環科大78歲獲雙學士學位　進修院校生畢業典禮

環球科技大學全民教育處進修院校15日下午以「美力環球、鷹揚萬里」為主題，隆重舉行107級畢業典禮，校長陳益興博士親率教、學、總三長及四位院長、系科主任，祝福畢業生順利迎向人生新旅程。該校台中校友會理事長黃仁及台北中心主任徐瑞芳，皆到場祝賀畢業生，由全教育處處長郭淑芳向校長推荐本屆畢業生，共有各學制合計736名畢業生修業期滿。

典禮由校長陳益興博士授予學位證書、頒獎、祝福及撥穗。今年畢業生表現傑出，所有獎項多達55份。典禮中由創辦人許文志博士親自頒授學習楷模獎，今年總計有6位平均年齡超過65歲的同學獲獎，其中高齡78歲的許政權同學在102年已經獲得環科大餐飲管理學士學位，爾後再接再厲繼續攻讀生技系，今年再度畢業，完成雙學士學位目標；高齡70歲曾天滄同學今年也順利拿到管理副學士學位。他們的堅強與毅力，實在是回流教育，終身學習的典範；二技時尚造型設計系郭怡慧同學，長期參與台北市歌仔戲藝文活動演出，對推展民俗文化演出成效卓著，特別頒發特殊才藝獎項。