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中央社

億光下半年看旺 估車用營收占比逾10%

中央社2018/06/15 19:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北15日電）LED封裝廠億光今天舉行股東常會，董事長葉寅夫看好下半年將優於上半年，車用產品已打入歐美一級車廠，將從第3季開始出貨，推估今年將貢獻億光營收超過10%。

葉寅夫表示，億光已打入歐美地區的一級車廠客戶，產品包括頭燈、尾燈、車內與車外照明等，將從今年第3季開始出貨，推估車用產品今年貢獻億光營收比重將超過10%。

葉寅夫認為，億光今年下半年表現將優於上半年，成長來自車用、感應器等市場；另外，億光Mini LED（次毫米發光二極體）產品正在送樣，預計第4季開始量產，將應用在車用、手機相關產品。

億光在股東會營業報告書中表示，2017年全球LED產業朝向穩定發展，但受到中國大陸LED封裝產能開出影響，除中國大陸區域以外的廠商多呈現衰退；由於大陸政府重啟各項優惠措施，大陸廠商持續加快擴產腳步並低價搶市，擠壓全球LED大廠獲利空間。

億光2017年合併營收新台幣273.11億元，年減6.9%；營業利益16.92億元，年減20.8%；稅後淨利12.04億元，年減33.3%；每股盈餘（EPS）2.74元。

展望2018年，億光表示，將積極調整營運方向，目前產品發展除聚焦在Mini LED、車用及不可見光等利基型產品外，隨著LED應用的層面漸廣，智慧城市、智能汽車、虛擬實境、人工智慧與穿戴裝置興起，對LED需求也大幅提高。

億光指出，2017年的車用LED產值為28.17億美元（約新台幣845億元），預估2018年將成長12.45%，其中成長力道最強在車外照明，主要為高功率LED技術提升，使得車外LED照明逐漸從高階車款轉移至中階車款。

億光表示，2015年建立苗栗銅鑼新廠，打造人因工程概念的智慧工廠，主力生產車用元件及燈具，擁有完整的車用產品；億光順應產品發展趨勢，積極轉往車外應用發展，並聚焦技術層次更高的晝行燈、車頭燈市場。（編輯：郭萍英）1070615

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