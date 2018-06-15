東元下半年營運看好 全年營收挑戰成長1成 獲利優去

邱純枝指出，在股東會有跟股東說明，從去年下半年來感覺氣氛比較悶一點，今年下半年大馬達的接單復甦明顯，同時也帶動小馬達，驅動器的銷售，美國之外，中東的業績也翻倍，另外，在家電部分，去年因火災造成的冰箱在 4 月復工，下半年營收也會回來，因此對下半年營收成長有強烈信心。

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (15) 日表示，在美國石油產業帶動下，大馬達訂單復甦明顯，且帶動小馬達及驅動器銷售，加上家電的成長，對下半年營收成長有信心，全年營收持續挑戰成長 1 成，獲利也會比去年好。

至於獲利部分，她分析，從去年第 3 季開始內部有一個很大的專案進行，包括經營效率、採購成本、產品設計、現金管理各方面有很大的專案推動，經過 9 個月，成果在今年下半年到明年展現，內部現在做的事情對獲利會有很大的幫助。

舉例來說，在採購部分，透過採購思維的改變，包括中國、東南亞、印度、土耳其都變成全球供應鏈，在原材料的採購上，有些特定項目成本甚至降了兩成，在成本競爭力上有很大幫助，邱純枝說，這個專案動員各地約 200-300 名菁英推動，對獲利將會有幫助。

邱純枝表示，今年包括美國、義大利市場的表現不錯，7 月高功率馬達可望接到新訂單，在新產品的布局上，與日系企業合作在印度布局電動車動力系統，另外，今年空調產品積極衝刺越南、印尼、菲律賓等市場，海外商業空調產品市場需求也看好。

越南的布局部分還有小馬達生產基地的設置，邱純枝說，東元集團在越南平陽省有 50 公頃土地，規劃建設成東南亞生產基地，預估每年生產小馬 20 萬台，可望在明年第 1 季投產。

她表示，今年在節能產品將有兩位數的成長，另外，智能與自動化產品包括機電設備健康管理系統、機電結合大數據分析的新數位服務、伺服產品、服務型機器人、及減速機新市場開發等，相關營收預估成長上看兩位數；今年下半年的營收及獲利都會比上半年成長，全年營收持續挑戰 1 成的成長，獲利也會比去年好。

東元今日股東會改選董事，且在會後召開新任董事會推選邱純枝續任董事長，她表示，包括離岸風電、太陽能發電關聯工程、電動車專用馬達、政府前瞻計畫軌道建設及船用馬達案，都已布局完成，可望成為營收新動能。

工廠端部分規劃導入工業大數據分析，結合 AI 機器學習，建置全廠工業物聯網，提升生產效率，邱純枝強調，將深化海外據點，積極投入越南、菲律賓及印度等南向新市場的開發。