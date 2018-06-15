新幹線車頭破損續行駛 專家：非常危險

JR西日本公司副社長平野賀久在日本時間下午4時舉行記者會表示，因為這次意外造成嚴重運輸障礙，給超過4萬名旅客帶來困擾，他由衷表達歉意。

日本放送協會（NHK）報導，警方初步表示，死者是住在福岡縣直方市的52歲男性，由於死者的汽車就停放在附近道路上，警方將繼續調查死者為何進入軌道區，及如何被列車撞擊。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本山陽新幹線列車14日疑似撞死人，造成車頭外蓋部分破損，又持續行駛2個車站才停車檢查，專家認為，持續行駛若造成破損擴大，碎片恐散落軌道區或四週，是非常危險的情況。

負責營運的JR西日本公司表示，14日下午2時過後，往博多方向的新幹線駕駛，發現這列往東京方向的新幹線希望號列車，車頭外蓋部分有破損。

不過，這輛往東京方向的新幹線列車繼續行駛，一直到下一個停靠站新下關站停車檢查，才發現破損處附近有疑似部分遺體的物體。

山陽新幹線希望號14日在福岡縣內疑似撞到人，警方隨後跟JR西日本公司人員，在博多站及小倉站間進行搜索，結果在北九州市八幡西區附近發現部分遺體、鞋子及衣服。

警方表示，目前已知事發現場的新幹線高架軌道附近有土坡，算是容易進入軌道內的地方。

受這起意外影響，JR西日本公司從14日傍晚起取消博多站到廣島站間新幹線列車行駛，一直到今天首班列車才開始恢復正常。

發生意外的新幹線駕駛在事發時有聽到「咚」的異常聲響，但依過去的經驗都是撞到鳥之類的小動物，所以未特別回報並繼續行駛。

鐵道系統專家、工學院大學工學系教授高木亮說，像這次的破損狀況，雖然不致馬上對列車行駛帶來影響，但如果持續行駛造成破損擴大，碎片可能散落在軌道區或四週，是非常危險的情況。

高木亮說，行駛中的新幹線很少會撞到人，駕駛能否判斷是撞到小動物還是人，不進行檢查是不會知道的。

對事發後在第一個停靠站小倉站的因應作為，高木亮說，那種程度的破損，車站人員應該會發現到，但令人感到疑惑的是，為何當時沒注意到有那麼大的破損。

日本新幹線安全性享譽國際，但2017年12月11日發生東海道．山陽新幹線列車在轉向架龜裂後，仍繼續高速行駛約3小時，引發乘客憂心，並被日本運輸安全委員會認定屬重大意外，是新幹線的首次。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1070615