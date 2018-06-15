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娛樂

徐漢強《全能元神宮改造王》　橫掃國際VR大獎

記者翁新涵╱台北報導2018/06/15 19:18
▲《全能元神宮改造王》中，劉冠廷用觀落陰想要改運勢，卻差點改到讓自己的妻子孫可芳（右）和張翰（左）搞外遇。（圖／高雄電影館，2018.06.15）
▲《全能元神宮改造王》中，劉冠廷用觀落陰想要改運勢，卻差點改到讓自己的妻子孫可芳（右）和張翰（左）搞外遇。（圖／高雄電影館，2018.06.15）

徐漢強執導的《全能元神宮改造王》，甫於月初的「世界VR論壇」(World VR forum)獲頒「最佳創新敘事獎」(Best innovative storytelling) ，台灣時間 今（15）日凌晨再傳捷報，奪下 VR 線上平台「Inception」、VR 創投公司「Kaleidoscope」聯合舉辦的線上 VR 電影節首獎，不僅可獲得 5000 美元優勝獎金，主辦單位更提供優渥的全球發行機會與銷售合約。

徐漢強導演和高雄市電影館，初次嘗試 VR 電影創作計畫，就獲得如此亮眼的成績，不僅成功將台灣文化推向國際，更為高雄 VR 創意產業成長注入一劑強心針，成為台灣VR創作的領頭羊。

《全能元神宮改造王》監製陳斯婷代表領獎並發表感言，「我們非常榮幸能夠獲得 Inception 和 Kaleidoscope 線上VR電影節的獎項。我們有劇情片製作的實力，而發展VR技術，不僅激發了我們的創造力，更消弭了創作者之間的界線，將來自不同領域、不同背景的創作者們聚集在一起，用共同的創作語言向外發聲。我們期盼能繼續探索VR技術的奧妙。我要感謝才華洋溢的導演徐漢強，我們最優秀的技術團隊 Funique VR Studio，以及高雄市電影館對這個新創計畫的支持和贊助，更感謝我們全體工作團隊和夥伴們，有你們全體的支持，我們才能獲得這樣的成績。」

關鍵字全能元神宮改造王徐漢強vr
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