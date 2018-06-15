雲翠大樓倒塌偵結　檢方依過失致死起訴

檢方調查，2月6日晚間11時50分，花蓮發生芮氏規模6.0地震，花蓮市震度7級，雲門翠堤大樓於地震發生8秒即倒塌，大樓一、二樓漂亮生活旅店旅客及大樓住戶未能及時逃出，造成14人死亡。

檢方依過失致死罪起訴目前仍羈押中的建商劉英麟、建築師游德榮及土木結構技師陳禎祥；阿官火鍋負責人陳光印、漂亮生活旅店負責人王桂秀等人則因罪證不足，予以不起訴處分。

劉英麟經營的北歌建設公司並無營造商資格，也沒有興建建築物的專業技能，竟為節省工程成本，獲取鉅額利益，借牌再委託建築師游德榮負責設計、監造，土木技師陳明祥在結構計算書上簽證。

王怡仁說，雲門翠堤大樓倒塌包括因設計缺失，低估靜載重、大樓入口大門內側處二根大柱，以1柱接5梁的方式相接，以致造成混凝土灌漿不易，梁鋼筋無法在柱心錨定及錨定長度不足等，致大樓於地震時朝大樓前方跪倒。

致於備受爭議的漂亮家居旅店及阿官火鍋是否涉及再違法變更設計部分，經台灣省土木技師公會勘查結果顯示，與大樓倒塌無因果關係，陳光印、王桂秀等人予以不起訴處分。

4個月的偵辦期間，方向集中在「設計是否疏失」、「施工是否疏失」及「日後使用者是否再違法變更設計」3點；在設計部分，檢方查出陳禎祥錯誤低估靜載重，加上游德榮違反設計，以1柱同時搭接5個樑柱方式相接，才造成整棟大樓弱化，耐震力減弱。

王怡仁說，雲門翠堤大樓主因為「設計缺失」減少建築物耐震力約2成，「施工缺失」減少近7成，才造成雲門翠堤大樓8秒鐘就傾倒、14人死亡憾事。



▲花蓮地檢署主任檢察官王怡仁（圖）表示，花蓮0206地震致雲門翠堤大樓倒塌案，歷經4個月抽絲剝繭針對雲門翠堤大樓設計、施工及日後使用、變更狀況進行清查後，15日偵查終結，起訴建商3人。（圖／記者鄭志宏攝）