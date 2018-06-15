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影／彰化國小應屆畢業生縣長獎　魏明谷頒獎

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/15 19:33
▲彰化縣106學年度國小應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長魏明谷一一頒獎予國小縣長獎得主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）
▲彰化縣106學年度國小應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長魏明谷一一頒獎予國小縣長獎得主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

為獎勵彰化縣國小優秀畢業生，肯定學生多元表現，彰化縣政府15日於明道大學舉行「彰化縣106學年度國小應屆畢業生縣長獎頒獎典禮」，彰化縣長魏明谷一一頒獎予614位縣內國小縣長獎得主，並鼓勵學生敦品勵學、培養健全人格。


▲彰化縣106學年度國小應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長魏明谷一一頒獎予國小縣長獎得主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

魏明谷表示，這次總共有 614位學生接受表揚，其中不僅是課業優異、也有體育競優等學生，提倡多元的學習價值，這些都是彰化傑出的國小畢業生，透過表揚肯定這些小朋友六年來在校的努力成果。


▲彰化縣106學年度國小應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長魏明谷一一頒獎予國小縣長獎得主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

為了鼓勵各領域優秀畢業生，肯定學生學習表現，並注重多元價值，培養健全人格與優良學風，縣長獎共有「學習優質獎」、「修德善行獎」、「人文藝術獎」、「體育競優獎」、「逆境奮發獎」、「科學創意獎」、「文學創作獎」等七個獎項，除獎勵學業成績優秀學生外，更重視多元價值的表現，包含各項競賽表現優異的同學，在逆境中樂觀進取、力爭上游的同學以及敬師孝親、服務奉獻的同學。


▲彰化縣106學年度國小應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長魏明谷一一頒獎予國小縣長獎得主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

在「逆境奮發」獎項中，幾位同學都不受困於家中種種的逆境，在各個領域發光，值得讚揚：培英國小王宥筌家境十分辛苦，成熟內斂的他以絕佳的彈性和堅忍的毅力，苦練出田徑場上的好成績，身高雖然不高，但跳出了150公分的高度，獲107年彰化縣中小學聯運男子混合三項及跳高第一名，同時更獲得今年總統教育獎的殊榮。


▲彰化縣106學年度國小應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長魏明谷一一頒獎予國小縣長獎得主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

興華國小吳思萱則獲得2017世界機關王台灣賽國小冠軍、2017世界機關王大賽小學一等獎。南郭國小洪子曰是資優班學生且跳級就讀，也獲得關懷台語比賽第三名及科展佳作。豐崙國小莊謹同獲107年彰化縣中小聯運鉛球第二名。


▲彰化縣106學年度國小應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長魏明谷一一頒獎予國小縣長獎得主。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

泰和國小汪暐晟獲106年縣長盃跆拳道錦標賽小男超重量級跆拳道對練第一名。南興國小盧柏翰雖然有視覺障礙，但仍喜歡閱讀及多方嘗試，個性樂觀開朗，獲106年身心障礙國民田徑賽壘球擲遠第二名、童話心世界繪畫第三名。

關鍵字縣長獎魏明谷學習優質獎修德善行獎科學創意獎
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