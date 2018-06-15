期交所推新台幣計價布蘭特原油期貨

（中央社記者韋樞台北15日電）台灣期貨交易所規劃甚久的原油期貨即將推出，期交所表示，期交所取得洲際歐洲期交所授權，推出以布蘭特原油為標的原油期貨，契約規模以200桶為單位，交易時段包括日盤和夜盤。

市場傳原油期貨可能在7月2日開始交易，不過期交所以主管機關未核准前，不便透露交易開始日期，僅表示將於7月推出。

期交所表示，為進一步拓展台灣期貨市場交易量和商品多元化，期交所取得洲際歐洲期貨交易所（ICEFutures Europe）授權，推出以國際油價指標─布蘭特原油為標的原油期貨，期望為國內期貨市場引進新市場動能，並擴大台灣期貨商品的國際觸角及提升國際化程度。