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期交所推新台幣計價布蘭特原油期貨

中央社2018/06/15 19:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北15日電）台灣期貨交易所規劃甚久的原油期貨即將推出，期交所表示，期交所取得洲際歐洲期交所授權，推出以布蘭特原油為標的原油期貨，契約規模以200桶為單位，交易時段包括日盤和夜盤。

市場傳原油期貨可能在7月2日開始交易，不過期交所以主管機關未核准前，不便透露交易開始日期，僅表示將於7月推出。

期交所表示，為進一步拓展台灣期貨市場交易量和商品多元化，期交所取得洲際歐洲期貨交易所（ICEFutures Europe）授權，推出以國際油價指標─布蘭特原油為標的原油期貨，期望為國內期貨市場引進新市場動能，並擴大台灣期貨商品的國際觸角及提升國際化程度。

期交所說，原油期貨的契約規模為200桶，交易時間包括日盤（上午8時45分至下午1時45分）及夜盤時段（下午3時到次日凌晨5時），涵蓋國際原油市場主要波動時段，方便交易人掌握操作機會，並進行風險控管與部位調整。

到期採現金結算，最後結算價以洲際交易所布蘭特指數價格(ICE Brent Index price)為基礎(與國際主要布蘭特原油期貨一致)，再乘上新台幣兌美元匯率換算為新台幣金額，且以新台幣繳交，無需換匯，不僅交易更便利，交易成本相對較低。（編輯：林興盟）1070615

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