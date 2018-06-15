政大校長遴選同意權投票 3人過關

想當上政大校長，需先經過教職員生的同意權投票。按規定必須取得投票人數40%以上的同意票，才能進入下一階段的遴選。

政大現任校長周行一去年宣布任期屆滿後不續任，校方因此組成校長遴選委員會，展開遴選作業。政大校長遴選委員會今年5月公告候選人名冊，共有江明修、李蔡彥、林元輝、林從一、張昌吉、莊奕琦、郭明政等7人角逐。

（中央社記者陳至中台北15日電）政治大學校長遴選今天進行「候選人同意權投票」，7位候選人中，有3人跨過門檻，將進一步角逐校長大位，包括李蔡彥、林元輝、郭明政。

政大遴選會發言人陳志輝表示，今天的同意權投票，共有837人（包括教師、行政人員、學生）具有投票資格，實際投票有659人（投票率78.5%）。

政大同意權投票的開票有特殊規定，任一候選人獲得4成同意票（264票）即不再繼續開票。或者不同意票加上廢票達到6成（396票），代表不可能跨過門檻，也不再繼續開票。

根據今天傍晚開票結果，7位候選人的票都沒開完，但有3人是同意票達到4成門檻（264票），不再繼續開票，分別是李蔡彥（未開票178張，以下皆為未開票數）、林元輝（43張）、郭明政（21張）。這三人將進入下一階段，由遴選會選出最終人選。

另外4位候選人是不同意票加上廢票達到6成（396票），也不再繼續開票，分別是江明修（未開票44張，以下皆為未開票數）、林從一（90張）、張昌吉（177張）、莊奕琦（145張）。

進入下一階段的3位候選人中，以李蔡彥的票開得最漂亮，他也是三人中唯一一位開出的票中，同意票高過不同意票的候選人。李蔡彥是美國史丹福大學博士，現職政大資訊科學系教授，曾擔任教育部資訊及科技教育司長，專長領域是時下最夯的人工智慧、機器人學及電腦動畫。

另外兩位角逐的候選人，林元輝是政大傳播學院現任院長，郭明政是政大法學院前院長。政大遴選會預計7月22日選出最終人選，7月23日正式公告。（編輯：管中維）1070615