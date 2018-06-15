地方萬花筒》影／歡慶團圓迎端午　中彰榮家大會餐

端午節即將到來，中彰榮譽國民之家15日舉辦端午佳節會餐活動，讓親友能在這個佳節時刻，與住民一同共襄盛舉，讓中彰榮家的發展越來越好。這項家屬聯誼會餐活動，中彰榮家安排薩克斯風表演，在音樂曲調中，中彰榮家團隊與住民家屬們快樂的用餐，一起歡唱，高歌數曲；賓主盡歡，氣氛溫馨融洽。

會餐活動現場，家主任王正穿梭人群間，認真傾聽親友們和住民的意見，也獲得很多寶貴的意見，在家主任熱情招呼與彼此互動交流下，並承諾為住民們帶來更有品質、更有感的服務。



▲中彰榮家舉辦端午佳節會餐活動，榮民與住民及家屬一同聯誼，感染大家庭的溫暖。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

在會餐歡樂的氣氛中，住民與親友共同分享美食和佳餚，讓端午節團聚充滿著歡樂與溫暖。而此時每一分每一秒團圓的畫面，都將成為住民與親友們珍貴的回憶。



▲中彰榮家舉辦端午佳節會餐活動，榮民與住民及家屬一同聯誼，感染大家庭的溫暖。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

中彰榮家透過這次端午節家屬聯誼會餐活動，不僅促進住民的參與感，更增加住民親友彼此的聯繫，也讓家屬們體會中彰榮家優質的服務。親友們也在活動中表示中彰榮家團隊的用心讓他們能放心、安心的將家中長輩交給榮家照顧。



▲中彰榮家舉辦端午佳節會餐活動，榮民與住民及家屬一同聯誼，感染大家庭的溫暖。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

王正說，坊間老人養護中心床位難求，費用貴得嚇人，彰化市八卦山上的中彰榮民之家開放年滿六十五歲民眾申請入住的活化空房方案，每人每月安養費僅一萬二千元，較坊間養護中心便宜，入住的套房近五坪大，目前床位是供不應求，排隊等床位的民眾至少要在等二個月以上。