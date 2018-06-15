地方萬花筒》竹仔腳土地公廟彩繪工程　傳為美談

彰化市磚 磘 里竹仔腳的老廟-福德祠（土地公廟）週邊環境，最近有如穿上新衣一般，變得美輪美奐，包括廟內牆壁、廟後方牆壁與廟旁側的圍牆，都彩繪美化，令人驚艷，幕後的功臣是百歲耆老林萬煙，因為是他親自向市長邱建富爭取的，邱建富15日上午視察已完工的彩繪工程，對林老先生的熱心表示感佩。

竹仔腳是磚磘里內的一處小聚落，擁有一座已歷史兩百多年的土地公廟-福德祠，是庄頭內居民重要的信仰中心，由於年久失修，去年由信眾捐獻了一百多萬元加以擴大重建，但重建後已無餘款再進行週邊的環境美化工程，美中不足；長年住在竹仔腳的百歲耆老林萬煙，對福德廟有著濃厚的感情，看到老廟雖完成擴大重建，但環境美化卻未能一併完成，心中為之耿耿於懷。

之後在一次偶然的場合，林老先生遇到邱建富，即主動反映此事請市長能伸出援手，邱建富立即轉告磚磘里長吳孟聰，請吳里長依行政程序呈報市公所，由市公所補助經費，協助施作福德廟彩繪工程。而在邱建富與市公所民政課全力協助之下，終於完成了林萬煙耆老的心願，也傳為美談。

由市公所補助9萬多元施作的彩繪工程，是由彩繪老師傅蔡濬鉉承作的，施作的包括福德廟內牆壁彩繪8尊神明，以及廟旁側的圍牆施作了畫有「天官賜福」、「招財童子」、「進寶童郎」、「天上人間」與寓意「天降甘霖」的瀑布等彩繪。



▲彰化市長邱建富協助施作福德廟彩繪工程，完成百歲耆老林萬煙為老土地公廟週邊彩繪的心願。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

此外，在廟後方的牆璧上，為呼應「竹仔腳」的地名，則施作了大片綠色竹林的彩繪，同時有藍天綠地相輝映，里長吳孟聰打趣說，這是象徵「藍綠合（同）盟」。