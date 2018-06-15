NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陳其邁：發展循環經濟　保勞工權益07年彰化地區寒士慶端午8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

地方萬花筒》竹仔腳土地公廟彩繪工程　傳為美談

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/15 19:37
▲彰化市長邱建富協助施作福德廟彩繪工程，完成百歲耆老林萬煙為老土地公廟週邊彩繪的心願。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）
▲彰化市長邱建富協助施作福德廟彩繪工程，完成百歲耆老林萬煙為老土地公廟週邊彩繪的心願。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

彰化市磚里竹仔腳的老廟-福德祠（土地公廟）週邊環境，最近有如穿上新衣一般，變得美輪美奐，包括廟內牆壁、廟後方牆壁與廟旁側的圍牆，都彩繪美化，令人驚艷，幕後的功臣是百歲耆老林萬煙，因為是他親自向市長邱建富爭取的，邱建富15日上午視察已完工的彩繪工程，對林老先生的熱心表示感佩。


▲彰化市長邱建富協助施作福德廟彩繪工程，完成百歲耆老林萬煙為老土地公廟週邊彩繪的心願。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

竹仔腳是磚里內的一處小聚落，擁有一座已歷史兩百多年的土地公廟-福德祠，是庄頭內居民重要的信仰中心，由於年久失修，去年由信眾捐獻了一百多萬元加以擴大重建，但重建後已無餘款再進行週邊的環境美化工程，美中不足；長年住在竹仔腳的百歲耆老林萬煙，對福德廟有著濃厚的感情，看到老廟雖完成擴大重建，但環境美化卻未能一併完成，心中為之耿耿於懷。

之後在一次偶然的場合，林老先生遇到邱建富，即主動反映此事請市長能伸出援手，邱建富立即轉告磚里長吳孟聰，請吳里長依行政程序呈報市公所，由市公所補助經費，協助施作福德廟彩繪工程。而在邱建富與市公所民政課全力協助之下，終於完成了林萬煙耆老的心願，也傳為美談。

由市公所補助9萬多元施作的彩繪工程，是由彩繪老師傅蔡濬鉉承作的，施作的包括福德廟內牆壁彩繪8尊神明，以及廟旁側的圍牆施作了畫有「天官賜福」、「招財童子」、「進寶童郎」、「天上人間」與寓意「天降甘霖」的瀑布等彩繪。


▲彰化市長邱建富協助施作福德廟彩繪工程，完成百歲耆老林萬煙為老土地公廟週邊彩繪的心願。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

此外，在廟後方的牆璧上，為呼應「竹仔腳」的地名，則施作了大片綠色竹林的彩繪，同時有藍天綠地相輝映，里長吳孟聰打趣說，這是象徵「藍綠合（同）盟」。

關鍵字福德廟彩繪邱建富土地公廟磚磘里
助小農　中市警局購7噸香蕉及西瓜中彰榮家環境清幽　如置身世外桃源

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan