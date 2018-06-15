新北行動博物館 全民參與建構文化平權

市府新聞稿表示，代表受獎的秘書長許育寧說，感謝評審對市府團隊的肯定與鼓勵。市府突破政策既有框架強化創新作為；除帶給市民更多便利服務，也簡化行政流程。

財團法人公共關係基金會舉辦「傑出公關獎」今天頒獎。新北市府新聞局所經營的「我的新北市」社群，獲得「品牌傳播獎」，市府文化局「行動博物館計畫」獲頒發「政府傳播獎」。

參加頒獎的文化局副局長于玟表示，全民參與藝文活動一直是努力的目標，博物館是達成目標的重要場域。行動圖書館運用數位資訊及多元化展示技術，將博物館縮小化、模組化。

新北市行動博物館計畫結合新北境內5座博物館家族，將各館的展覽配合地方的場域大小機動展示，讓博物館深入偏鄉、學校、社會福利機構，建構一個文化平權的社會，讓展覽資源延伸到城鄉角落，獲評審團頒發政府傳播獎。

十三行水下考古虛擬實境行動列車，開進公共托老中心變身行動博物館，讓社區長者輕鬆體驗博物館最新科技。

鶯歌陶瓷陶博館則應用數位科技完成「台灣陶瓷數位博物館」網站改版，提供12檔線上展覽及近3000件典藏品的數位影像，民眾使用行動裝置可多角度欣賞精美陶瓷作品。

「我的新北市」臉書粉絲團有71萬名粉絲，是官方自媒體。新聞局副局長謝麗蘭參加頒獎典禮，她說，7年來即時提供最新市政訊息，與粉絲培養緊密的互動關係。議題多元的政策資訊，讓市民能一手掌握大小事。（編輯：梁君棣）1070615