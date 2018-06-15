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地方萬花筒》影／維護民眾健康再提昇　肺部診療下鄉來

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/15 20:22
▲彰化縣衛生局辦理肺功能確診儀啟用，衛生局長葉彥伯剪綵宣布儀器正式啟用，讓照護伸港、線西、和美3鄉鎮民眾健康又添一樁。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）
▲彰化縣衛生局辦理肺功能確診儀啟用，衛生局長葉彥伯剪綵宣布儀器正式啟用，讓照護伸港、線西、和美3鄉鎮民眾健康又添一樁。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

肺阻塞，已名列全國十大死因第七位，為提高「肺功能檢查」確診率，彰化縣衛生局採購「電腦化體腔肺功能檢測儀」，進駐伸港鄉衛生所，搭配彰基醫院專業人員，協助民眾更精準診斷、適當與適時治療，以降低死亡率，彰化縣衛生局長葉彥伯與現場貴賓共同剪綵，宣布儀器正式啟用，讓照護伸港、線西、和美3鄉鎮民眾健康又添一樁。


▲彰化縣衛生局辦理肺功能確診儀啟用，衛生局長葉彥伯剪綵宣布儀器正式啟用，讓照護伸港、線西、和美3鄉鎮民眾健康又添一樁。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

維護空汙對民眾造成的健康危害，105年縣長魏明谷特別指示衛生局，將台電「促進電力發展營運協助金」全數投入伸港鄉、線西鄉、和美鎮地區民眾健康照護，為鄉民、學童提供肺功能及氣喘篩檢，同年更打造全國第一台肺功能篩檢巡迴車巡迴於3鄉鎮村里提供服務。


▲彰化縣衛生局辦理肺功能確診儀啟用，衛生局長葉彥伯剪綵宣布儀器正式啟用，讓照護伸港、線西、和美3鄉鎮民眾健康又添一樁。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

葉彥伯表示，統計至目前為止共服務萬人健檢活動23場次篩檢9,251人，國民中小學到校篩檢服務175所篩檢23,510人及村里設站218場次篩檢11,910人，同時並結合縣內3大醫療體系建立完善的後續健康照護網絡，提供全面性健康服務。


▲彰化縣衛生局辦理肺功能確診儀啟用，衛生局長葉彥伯剪綵宣布儀器正式啟用，讓照護伸港、線西、和美3鄉鎮民眾健康又添一樁。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

葉彥伯強調，未來更規劃，接受當地醫療院所疑似個案轉介進行確診服務，希望透過衛生單位與醫療團隊密切合作，提供全面性健康照顧，期望藉由及早診斷、適當與適時治療，照顧偏鄉民眾健康，降低肺癌死亡率。


▲彰化縣衛生局辦理肺功能確診儀啟用，衛生局長葉彥伯剪綵宣布儀器正式啟用，讓照護伸港、線西、和美3鄉鎮民眾健康又添一樁。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

葉彥伯指出，根據105年死因統計，慢性下呼吸道疾病(肺阻塞)為全國十大死因第7位，彰化縣為第6位，而肺功能是檢查是否有肺阻塞的方法，在彰化縣近2年肺功能巡迴篩檢服務中，共檢測出約1成以上民眾有肺阻塞的風險，而這些民眾中實際至醫院做進一步確診不到三分之一。


▲彰化縣衛生局辦理肺功能確診儀啟用，衛生局長葉彥伯剪綵宣布儀器正式啟用，讓照護伸港、線西、和美3鄉鎮民眾健康又添一樁。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

為提高確診率，並給於鄉親便利、可近確診服務，衛生局今年購置全國衛生單位首台「電腦化體腔肺功能機」，並搭配彰化基督教醫院專業技術人員，提供疑似肺阻塞民眾同醫學中心等級確診服務，期望藉由及早的診斷、適當、適時的治療降低疾病死亡率。

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