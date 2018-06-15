世足／世足賽轉播出包　愛爾達卻要球迷裝MOD被酸爆

2018年俄羅斯官方轉播單位愛爾達體育家族，因為世足賽開幕戰俄羅斯對沙烏地阿拉伯賽事收視狀況出包，導致不少網友灌爆臉書跟打電話投訴，對此，愛爾達體育台發表道歉啟事，但內容中竟有「誠摯的建議大家申裝中華電信 MOD 來觀賞 2018 年精彩的世界盃足球賽，享受高畫質的收視品質。」讓網友再度火大，認為根本沒有誠意。

以下為愛爾達體育台道歉啟事：

2018 世界盃足球賽開踢，大量球迷使用愛爾達 OTT 影視服務，導致系統不穩定，讓球迷無法順利觀賞世界盃足球賽，愛爾達深感抱歉。



為補償遭受影響的用戶，愛爾達電視將針對這些購買「愛爾達 OTT 影視服務」的觀眾延長使用期一個月，並同時贈送世足期間一個月的中華電信「Hami Video 帳號」。



Hami Video 的帳號資料會以 email 及電話簡訊的方式通知已購買「愛爾達 OTT 影視服務」的用戶。並於 6/15 PM 4:00 開賽前發送完成。



除了愛爾達 OTT、Hami Video 之外，愛爾達電視誠摯的建議大家申裝中華電信 MOD 來觀賞 2018 年精彩的世界盃足球賽，享受高畫質的收視品質。



若是申裝 4K 的觀眾，還能體驗最細膩逼真的超高畫質，感受如親臨現場的 4K 氛圍。



2018 世界盃足球賽，全台唯一 64 場完整播出只在 MOD 愛爾達，敬請各位球迷繼續支持愛爾達。