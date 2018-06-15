NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈陳其邁：發展循環經濟　保勞工權益07年彰化地區寒士慶端午8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

世足／世足賽轉播出包　愛爾達卻要球迷裝MOD被酸爆

體育中心／綜合報導2018/06/15 19:44
▲愛爾達體育台臉無法收看（圖／取自愛爾達體育台臉書）
▲愛爾達體育台臉無法收看（圖／取自愛爾達體育台臉書）

2018年俄羅斯官方轉播單位愛爾達體育家族，因為世足賽開幕戰俄羅斯對沙烏地阿拉伯賽事收視狀況出包，導致不少網友灌爆臉書跟打電話投訴，對此，愛爾達體育台發表道歉啟事，但內容中竟有「誠摯的建議大家申裝中華電信 MOD 來觀賞 2018 年精彩的世界盃足球賽，享受高畫質的收視品質。」讓網友再度火大，認為根本沒有誠意。

以下為愛爾達體育台道歉啟事：

2018 世界盃足球賽開踢，大量球迷使用愛爾達 OTT 影視服務，導致系統不穩定，讓球迷無法順利觀賞世界盃足球賽，愛爾達深感抱歉。
　
為補償遭受影響的用戶，愛爾達電視將針對這些購買「愛爾達 OTT 影視服務」的觀眾延長使用期一個月，並同時贈送世足期間一個月的中華電信「Hami Video 帳號」。
　
Hami Video 的帳號資料會以 email 及電話簡訊的方式通知已購買「愛爾達 OTT 影視服務」的用戶。並於 6/15 PM 4:00 開賽前發送完成。
　
除了愛爾達 OTT、Hami Video 之外，愛爾達電視誠摯的建議大家申裝中華電信 MOD 來觀賞 2018 年精彩的世界盃足球賽，享受高畫質的收視品質。
　
若是申裝 4K 的觀眾，還能體驗最細膩逼真的超高畫質，感受如親臨現場的 4K 氛圍。
　
2018 世界盃足球賽，全台唯一 64 場完整播出只在 MOD 愛爾達，敬請各位球迷繼續支持愛爾達。

關鍵字愛爾達體育台台灣世足賽道歉無法收看
陽岱鋼開轟猛打賞　提前退場休息陽岱鋼開轟猛打賞　菅野完封羅德

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan