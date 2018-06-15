NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳其邁：發展循環經濟　保勞工權益07年彰化地區寒士慶端午8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

進入智能時代 安控廠拚AI和深度學習提高獲利

鉅亨網2018/06/15 19:42
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

智能時代來臨，安全監控市場已從原本單純的視訊監控，延伸至智慧辨識和智慧控制等面向，觀察今 (2018) 年安控廠的經營策略，包括陞泰 (8072-TW)、晶睿 (3454-TW) 和奇偶 (3356-TW) 等，均聚焦在人工智慧和深度學習等應用領域，且積極研發推出新品衝刺市占，力拼提高今年獲利表現。

針對今 (2018) 年的安控產業發展，陞泰表示，今年進入智能安控產品時代，如人臉辨識、居家控制等，隨著所得增加、生活品質提昇及住家及公共保全設施重視度漸增，各式安全器材需求量因應而生，進一步帶動電子安全器材及系統的需求成長。

電子安全產業大致上可依產品別區分為視訊監控、門禁、防盜及對講四大領域，其中又以視訊監控系統為最重要的產業之一，約占台灣安全產業 6 成以上的產值。

不過在中國紅色供應鏈、市場價格競爭之下，台灣安控廠紛紛跨業聚焦智慧化，有安控廠認為，安控產業的未來趨勢，將擴大監控產品的因應，提供智慧分析服務，即提供影像監控管理和搜尋，並進行影響分析，其中更涵蓋人臉辨識、人數計算、逗留偵測、移動偵測以及車牌辨識等。

為了在競爭激烈的全球市場中脫穎而出，全球安全監控解決方案領導品牌晶睿在今年的台北國際電腦展發表自家開發的深度學習演算法導入攝影機中，推出準確率高達 98% 以上的人流偵測技術，以及可精準分辨人與非人物體的人群偵測技術。

此外，晶睿也結合趨勢科技推出全球首創內建防入侵軟體攝影機，協助企業抵禦層出不窮的資安事件，創造出攝影機的附加價值。展望下半年，晶睿指出，品牌事業穩健成長，最快在自有品牌事業客戶訂單挹注下，可望第 3 季或第 4 季發酵並挹注營收表現。

至於聚焦高階網路攝影機的自製研發能力的奇偶，看好今年上市的 GV-VD8700 智慧臉部辨識監控一體機以及 GV-VR360 VR360 度環景影像監控攝影機，將會是監控市場上的強棒產品，而今年內部營運上，奇偶也強調，聚焦 AI 人工智慧及深度學習兩大應用領域，且將陸續推出新品衝刺市占，力拚由虧轉盈。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字安控晶睿奇偶headline
〈台化股東會〉2項前提下 ...華晶科轉型漸收成 5月單月...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan