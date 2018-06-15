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中央社

日警獲贈跑車 用來對付逼車跟嚴重超速

中央社2018/06/15 19:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本?木縣警方今天獲贈日產汽車所生產的GT-R（R35）高級跑車，這台車被日本網友喻為「日本最強等級警車」，將用來對付惡意逼車及嚴重超速。

日本產經新聞報導，?木縣警方今天獲贈一輛國產高級跑車，並於?木縣政府大樓前玄關舉行致贈儀式。

捐贈這輛高級跑車是?木縣一間公司社長、現年64歲的中村和男，?木縣警本部長坂口拓也說，對相關人士表達深深謝意，將儘可能利用這輛高級跑車抑止交通意外。

這輛高級跑車將交由縣警高速隊來使用，縣警高速隊表示，目前高速公路上惡意逼車及嚴重超速是很嚴重的問題，使用這種最新式的車輛，對抑止逼車跟超速會有很大的效果。

GT-R（R35）是日產汽車引以為傲的最新車種，生產地就位於?木縣上三川町的?木工廠。

今天也有不少超跑迷到場觀禮，來自東京都江東區的40歲男性上班族說，?木縣警方已擁有日產350 Z及本田的NSX兩款高級跑車，這次的GT-R（R35）是以年輕人為對象的車種。

另一位來自東京都足立區的38歲男性上班族說，今天特地請假來這裡，?木縣警察局可以說是高級車的寶庫。

根據日產汽車網頁公布的價格，GT-R售價從1023萬840日圓（約新台幣278萬元）起跳。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1070615

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